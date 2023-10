El mes pasado los cálculos oficiales indicaron que el año cerraría con 170 escuelas primarias con jornada extendida. Pero los números superaron las expectativa. Ana Sánchez, secretaria de Educación, dijo que serán 200 las instituciones que terminarán el 2023 aplicando la hora extra de clases. Es decir, casi un 20% más de las instituciones educativas previstas. Agregó que las últimas que se incorporaron a la propuesta comenzarán a trabajar con esta modalidad a partir de la segunda quincena de este mes. Cabe recordar que fue el Ministerio de Educación de la Nación quien aplicó este cambio en todo el país para fortalecer, luego de la pandemia, el aprendizaje en Lengua y Matemática.

Hasta mediados del mes pasado fueron 168 las escuelas primarias de la provincia con jornada extendida efectiva. Y desde Educación dijeron que se esperaba cerrar el año con al menos 170. Pero estas expectativas fueron superadas. Serán 200 las instituciones que terminarán el 2023 con la implementación de la hora extra de clases. Así lo adelantó Ana Sánchez, secretaria de Educación, quien agregó que se 'hizo un trabajo de hormiga' para que más escuelas se incorporaran a esta propuesta. En agosto se sumaron 59 escuelas y en los primeros días de septiembre otras 16 más, alcanzando las 168 desde que comenzó a regir este medida. 'Entre la segunda quincena del mes pasado y esta semana se logró que 32 nuevas escuelas de Capital, Santa Lucía, Chimbas y Caucete incorporen la jornada extendida, por lo que cerraremos el año con un total de 200 instituciones con aplicación efectiva de la hora extra. Quedarán 70 para el año que viene, pero estamos conformes con la adhesión lograda', sostuvo Sánchez.

La funcionaria agregó que en noviembre se seguirá trabajando con más escuelas, pero con una metodología diferente.

El trabajo será sólo con directivos y docentes, sin alumnos ni padres, para, como se hizo hasta ahora, explicar en qué consiste este medida, que su objetivo primordial es 'reducir la desigualdad de aprendizaje'. También destacó que cada institución decide qué temas fortalecer de Lengua y Matemática, la metodología para hacerlo y el horario. 'Cada escuela tiene libertad para elegir y no hay bajada del Ministerio respecto a cómo implementar la jornada extendida. Cada una lo hace de acuerdo a su realidad. Es por eso que no se puede hablar de generalidades. Hay instituciones que aplicaron esta extensión horaria haciendo que los alumnos ingresen media hora antes y se retiren una hora después, otras donde se decidió tener dos horas y media más de clases los lunes y viernes, debido al ausentismo de los chicos. En cada escuela hay una realidad diferente, desde niños que no pueden aprender porque no desayunaron o no almorzaron, y todo esto se tiene en cuenta a la hora de poner en marcha la jornada extendida', sostuvo Sánchez.

La secretaria de Educación dijo que todo este trabajo y la puesta en marcha de la hora extra de clases forma parte de una primera etapa, y que se viene una nueva a partir del año que viene y que apunta a la formación y capacitación docente 'in situ' y conforme a la realidad de cada institución, y al aporte de material didáctico para llevar a cabo las propuestas de enseñanza-aprendizaje.

TRES PREGUNTAS:

Ana Sánchez - Secretaria de Educación

-¿La hora extra mejora la calidad educativa?

-Una hora más no va a hacer la diferencia. Pero si la usamos como un tiempo de calidad, vamos a poder comenzar a generar otros aprendizajes.

-¿Cuál es su balance de este año?

-Aún es pronto para hacer un balance. Creo que va dando pequeños frutos, pero eso no quiere decir que se le va a tomar una evaluación a los chicos y van a obtener excelentes resultados. Y eso pequeños frutos son un cambio en la dinámica institucional y generar una confianza distinta en el docente.

-¿Cuándo se verá resultados positivos?

-No puedo calcular el tiempo, pero creo que de acá a 5 años no se puede seguir hablando de la jornada extendida para el fortalecimiento en Lengua y Metemática, estaríamos para atrás. A esa altura creo que tenemos que hablar de la hora extra para aprender idiomas, arte, contenido digital.