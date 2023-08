Tras el último viento zonda, la preocupación en la escuela Normal Sarmiento creció a tal punto que los padres de los alumnos de Primer grado decidieron no mandarlos a clase, a modo de presión para que solucionen lo antes posible un problema que atenta contra la seguridad. Se trata de una casuarina gigante que está en uno de los patios internos del edificio escolar, en mal estado y a punto de caer. Las autoridades dijeron que en junio pasado pidieron que erradicaran este árbol, pero que recién ayer les prometieron que hoy "solucionarán este tema".

El árbol no sólo tiene más de la mitad del tronco y ramas secos, sino que también se bambolea porque las raíces ya no lo sostienen. "Con los demás papás de Primer grado decidimos no mandar a los chicos a clase el miércoles pasado porque están expuestos al peligro. Esta casuarina mide como 15 metros de altura y si se llega a caer, puede generar una tragedia", dijo Adriana Llarena, mamá de una alumna.

Riesgo. Las raíces del árbol están casi al descubierto y lo hacen inestable.

El junio pasado, Sandra Álvarez, vicerrectora del nivel secundario de esta escuela que actualmente se encuentra de licencia médica, presentó una nota en la Dirección de Relevamiento de Necesidades Edilicias, del Ministerio de Educación, solicitando la erradicación de la casuarina por "ser un árbol que ha envejecido y ha empezado a mostrar debilidad estructural con ramas secas y quebradizas que representan un peligro para los estudiantes y el personal" de la institución. "Todos estamos preocupados por esta situación porque todos estamos expuestos al peligro de la caída de este árbol que tiene más de 60 años. Supongo que lo que más demoró la respuesta a nuestra petición es que la escuela y todo lo que contiene es Monumento Histórico Nacional y hay que contar con la autorización pertinente para realizar cualquier trabajo. Pero hay que solucionarlo de manera urgente antes de que sucede algo que lamentar", sostuvo Álvarez.

Tras convertir la nota presentada por la vicerrectora en un expediente, desde el ministerio de Educación se trasladó la solicitud de la erradicación de la casuarina a la Dirección de Arbolado Público, de la Secretaría de Ambiente, quien en julio pasado envió un equipo técnico para hacer un relevamiento de los árboles en el interior de la escuela y conocer su estado. En el informe los especialistas detallaron la necesidad de erradicar 5 ejemplares en total por su malas condiciones, entre ellos la casuarina.

Osvaldo Olmo, director de Arbolado Publicó, autorizó la erradicación de estos 5 árboles y su reemplazo por especies autóctonas. Pero aún no se concretó, aunque prometieron darle solución hoy. "Esta mañana -por ayer- vinieron especialistas de Arbolado Público a decirnos que mañana -por hoy- van a venir a erradicar la casuarina primero porque es la que representa mayor peligro. Y que usarán una grúa que ingresará al patio para poder realizar la tala. Hasta entonces vamos a seguir teniendo precaución", dijo el vicerrector suplente, Guillermo Prado.

Una de las medidas preventivas que tomaron fue rodear la casuarina con cintas de peligro y no permitir la presencia de los alumnos en este patio, hasta tanto se erradique el árbol peligroso.