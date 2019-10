Ovación. El show del Chaqueño Palavecino se llevó la ovación de los 15.000 abuelos que participaron del Encuentro Provincial del Adulto Mayor que se realizó ayer.

Cuando parecía que habían agotado todo el caudal de alegría, entusiasmo y energía, apareció el Chaqueño Palavecino para redoblar la apuesta. Ni bien asomó en el escenario los abuelos volvieron a gritar de contentos. Fue ayer durante el Encuentro Provincial del Adulto Mayor, que organizó el Gobierno y que convocó a 15.000 abuelos que llegaron desde todos los departamentos. Fue en el Camping de UDAP que quedó desbordado por la fiesta.



Desde que arrancó la jornada, a las 10 de la mañana, los abuelos no escatimaron en derrochar energía, pese al calor de más de 30 grados. Ni bien se instalaron en el camping comenzaron a participar de las actividades recreativas y a bailar. Primero hicieron danza-terapia con zumba y demás ritmos latinos. Luego bailaron sin descansar con La Costa y Mikaela. Sólo se sentaron unos 5 minutos para escuchar el saludo de las autoridades que subieron al escenario para agradecer por su presencia. Luego arrancó la fiesta total.



El Chaqueño no subió de inmediato al escenario porque primero se sacó fotos con la gente. Ya en ese momento los abuelos comenzaron a hacer palmas y a corear su nombre. Pero la algarabía estalló cuando el artista cantó el primer tema.



La gente se puso de pie para revolear pañuelos y hacerle el coro al cantante.



"Para la alegría no hay edad", dijo el Chaqueño y esa frase encendió aún más el entusiasmo del público que comenzó a bailar frente al escenario al son de una chacarera.



El show duró más de dos horas. Y la alegría de los abuelos no decayó. Ninguno se retiró del lugar antes de que el Chaqueño terminara su show, finalización que se retrasó porque dos veces el público pidió "otra" y él accedió gustoso.



El Encuentro Provincial del Adulto Mayor se hizo en el marco del Día del Adulto Mayor y como cierre de las actividades oficiales que se organizaron para conmemorarlo.



En el evento participaron adultos mayores de todos los departamentos, gracias a que los municipios se encargaron de contratar movilidades para trasladarlos de manera gratuita.



Los abuelos aprovecharon la ocasión para compartir un día de picnic con sus pares de distintas comunas y para planificar actividades en conjunto para despedir el año.

Derroche de alegría. Los abuelos que participaron del encuentro bailaron sin parar a pesar del calor que se registró ayer.



Guerra al calor



Algunos abuelos previsores llevaron sombrillas playeras para protegerse del sol. Otros hasta improvisaron carpas usando los manteles que llevaron para hacer el picnic.



Control de salud



Muchos adultos mayores se acercaron al stand del Ministerio de Salud para participar del testeo gratuito del VIH y para controlar la glucemia, la hipertensión, peso y altura.



Comida al paso



En el predio del Camping de UDAP se instalaron varios food turcks para ofrecer al público desde comida rápida hasta cerveza artesanal, jugos naturales de fruta y helados.