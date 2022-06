Hernán Casciari, autor del cuento de la polémica por el que un docente fue apartado de su cargo, le pidió a Cecilia Trincado que actúe en defensa del profesor.

A través de la página oficial de su editorial, Orsai, el famoso escritor publicó la conversación telefónica que mantuvo con la titular del Ministerio de Educación de la provincia en el marco del caso del profesor de Teatro que fue apartado de su cargo por compartir con alumnos de segundo año de la escuela Normal Sarmiento un cuento con "lenguaje inapropiado" o "contenido sexual".

"Como profesora de pedagogía diré que hay cuestiones que tienen que ver con el texto y cuestiones que tienen que ver con el co-texto y el contexto. Ese cuento puede servir muchísimo para muchos análisis, desde cómo termina, por ejemplo, o sea la perversidad que se puede hacer con un simple juego. Tiene muchos análisis inclusive desde lo ético y moral, que podría ser muy interesante trabajarlo con los alumnos. También sé que el profesor dijo que él no había entregado todo el cuento", dijo Trincado.

En la escuela Normal Sarmiento el jueves los papás de los alumnos que leyeron el cuento "Canelones", se reunieron con las autoridades del establecimiento escolar.

"No sé si estamos a punto de suspenderlo, se lo ha relegado ahora de la sala de clases para ver la situación en su totalidad. Nosotros como Ministerio tenemos que escuchcar también a los padres", explicó la ministra a Casciari. Y luego agregó, ante el pedido del autor del cuento para que salga en defensa del docente: "Yo no digo que no pueda hacer nada, lo que digo es que yo estoy llegando a ponerme al tanto de la situación en directo".

"Quiero a mis docentes y quiero a los docentes jóvenes", manifestó Trincado en otro fragmento de la llamada. Escuchá la conversación completa: