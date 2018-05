A poco más de 6 meses de la desaparición del submarino ARA San Juan, la hermana de uno de los submarinistas sanjuaninos escribió un duro mensaje en las redes sociales: “Ya no creo en nada”, aseguró.

Se trata de Paola Alfaro, hermana del suboficial segundo Ricardo Alfaro, una de las 44 personas que iban a bordo del buque.

Acompañado por una serie de imágenes del hombre de 37 años que estaba a cargo de la cocina del submarino, la mujer escribió: “Que me critiquen como quieran la verdad estoy enojada con el supuesto Dios que creí alguna vez que teníamos . "El creador ".. La verdad ya no creo en religión en imágenes ni en nada... Me cansé de suplicar de rodillas ahogada en lágrimas de dolor angustia impotencia. Pero me doy cuenta que siempre triunfa la maldad”.

Y criticó a quienes “ocultan la verdad. Políticos, jefes y hasta los propios compañeros (…) Los 44 submarinistas no son un número, son personas, padres, maridos, hermanos, hijos. Atrás de ellos hay familias enteras llorando su desaparición”.

“Duele no saber dónde buscarte, dónde estás, dónde te puedo encontrar. Sí creo en el amor que te tengo y en el que jamás voy a dejar de tener x vos hermano.. Mil años voy a esperar para volver abrazarte..te amo..”, terminó su mensaje.

A continuación, el escrito completo: