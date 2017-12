A 5 días de que estallara el escándalo con fotos subidísimas de tono y de alto contenido sexual, que involucra a una candidata a Reina Nacional del Sol, hablaron el abogado y la familia del exnovio de la joven, que es uno de los señalados como posible extorsionador. Juan Bautista Bueno, el abogado defensor de la expareja de la Reina de Chimbas, comentó que su cliente le dijo que él no extorsionó a Constanza Oieni y que admitió que en algún momento él tuvo esas fotos, pero que las borró hace mucho tiempo.

El sábado pasado la Policía secuestró pertenencias del joven, en busca de pruebas. Según Bueno, cuando esta situación se aclare la familia iniciará acciones legales con la Reina por calumnias. La semana pasada se supo que la actual Reina de Chimbas, Constanza Oieni, denunció que por mensajes en las redes sociales le pedían dinero, a cambio de no publicar fotos en las que ella posaba desnuda. Ante la negativa las imágenes comenzaron circular en las redes sociales. Ella hizo una denuncia en la Policía y el caso está en el 1er Juzgado de Instrucción, a cargo del juez Benito Ortiz.



Según Bueno, su cliente estuvo de novio con la actual Reina de Chimbas hace unos años y la relación terminó porque ella "tenía actitudes que a él no le gustaban". De hecho, dijo que hace aproximadamente 1 año y 8 meses, Lorenzo (apellido del exnovio) la bloqueó en su celular porque ella le enviaba permanentemente fotos con alto contenido sexual y él se sentía hostigado. "Decidió bloquearla y borró las fotos porque él estaba en otra relación y le molestaba tener esas imágenes en su teléfono", dijo el abogado y explicó que además de Lorenzo hay otro hombre que también fue señalado como posible extorsionador, pues al parecer también tenía las imágenes.



"Estamos sorprendidos. Nunca pasamos por un problema así y esperamos que esto se resuelva. Si mi hijo fuera culpable me gustaría que pague como corresponde, pero sé que no es así. Estamos todos expuestos por una acusación falsa", dijo el padre del joven y comentó que ellos se enteraron de esta situación cuando llegó la Policía a realizar un allanamiento en su casa. Al respecto el abogado comentó que la familia buscó su asesoramiento y que durante el operativo la Policía se llevó una computadora de escritorio, una notebook, el celular de Lorenzo y hasta el módem de Internet. "Nos pareció bien que se lleven todo para que ellos comprueben que el chico no fue el extorsionador. Él tuvo las fotos porque ella se las mandó, pero las eliminó hace mucho. Eso se va a comprobar gracias a la tecnología. Al igual que se va a saber hace cuánto él tiene bloqueado el contacto de ella", agregó el abogado.

El caso

1. La denuncia

El viernes pasado salió a la luz que la reina Constanza Oieni había denunciado en la Comisaría de la Mujer que la estaban extorsionando. Según se supo, le pedían dinero para no hacer públicas fotos de ella con alto contenido sexual. Ella se negó a pagar por eso y las fotos fueron publicadas.

2. En la Policía

Desde la Comisaría de la Mujer se pidió una medida cautelar para que las personas señaladas como posibles culpables (dos en total) no siguieran hostigándola ni se puedan acercar a ella. Además, dijeron que la denuncia fue "remitida a Seguridad Personal" para que interviniera en el caso.

3. Gran apoyo

Tras comentar la situación y para pedir ayuda, la actual Reina habló con la gente del Ministerio de Turismo. Ellos la asesoraron y fue la ministra de la cartera, Claudia Grynszpan, quien habló al respecto. Aseguró que iban a seguir de cerca el caso para que se pudiera solucionar el problema.