Llegada. El nuevo avión sanitario que trasladó a Mateo Núñez de regreso a San Juan aterrizó en el Aeroclub de Pocito. De ahí lo trasladaron en ambulancia hasta su nueva casa. Casa digna. El Gobierno le entregó a Mateo una casa a estrenar. Su antigua vivienda no reunía las condiciones sanitarias necesarias para su recuperación.

Pese al cansancio del viaje y del intenso dolor que aún le provoca la última cirugía de columna, a Mateo Núñez le sobra energía para saludar a todos y tirar besos hasta cuando habla por teléfono. Es que todo le resulta poco para demostrar la alegría más grande que vivió en los últimos dos años: regresar a San Juan y estrenar casa propia. Tiene 10 años y desde fines del 2016 estuvo internado en el Hospital Garraham por la escoliosis aguda que le afectó el 100% de su médula espinal y le quitó la posibilidad de caminar. Ayer regresó de Buenos Aires a bordo del nuevo avión sanitario de la provincia, cuya compra fue motivo de polémica hace algunas semanas. A Natalia Ossio, mamá de Mateo, le cuesta concretar una idea. Aún no se termina de recuperar del cansancio y de la emoción. Lo primero que dijo fue que les tocó "vivir los dos años más duros de sus vidas". "Mateo nació con hidrocefalia y le pusieron una válvula en la cabeza. Luego se le complicó la escoliosis y tuvimos que llevarlo al Garraham donde le hicieron tres cirugías. La última fue el 4 de septiembre y le pusieron 20 tornillos y dos cromos. Por suerte salió bien, pero no será la última operación que le hagan. Tenemos que volver en febrero a Buenos Aires para un control", dijo la mujer.

Natalia dijo que Mateo sabe que aún no termina su tratamiento ni las visitas al médico. Pero que eso no le impide disfrutar de la alegría de su regreso. Agregó que el nene ya empezó a planificar la Navidad en su casa nueva junto a toda la familia y a los dos pájaros que tiene como mascotas, y que aún no volvió a ver, ya que están en la casa de Caucete donde vivían de prestado.

Mateo no fue el único paciente sanjuanino que ayer regresó a la provincia a bordo del nuevo avión sanitario. El Lear Jet 75 realizó dos viajes para traer a San Juan a 5 pacientes en total.

En el primer viaje se trasladó a dos pacientes desde Córdoba. Se trata de un chico parapléjico que viaja a esa provincia frecuentemente por un tratamiento para su vejiga neurogénica; y de un joven de Caucete que estaba internado tras sufrir un siniestro vial en Río Cuarto y cuyo tratamiento continuará en el Hospital Rawson. Los otros pacientes que llegaron en el segundo vuelo son, además de Mateo, una nena de 14 años que tiene fibrosis quística y que debió realizarse estudios postrasplante. Y un joven con una patología articular de la rodilla.

La nueva aeronave registra los más altos estándares internacionales de seguridad y puede efectuar traslados y evacuaciones con mayor velocidad. Está acondicionada para transportar adultos y bebés en incubadora en simultáneo.



> Servicio

San Juan forma parte de la Red Nacional de Emergencias y realiza aproximadamente entre 80 y 100 vuelos sanitarios durante el año. La prestación de este servicio de Salud es gratuita para la gente.

> Alcance

Los pacientes que son trasladados en el avión sanitario hacia otras provincias no pueden viajar fuera de San Juan de otra manera. Esto se debe a que las aerolíneas no los aceptan por la complejidad del traslado.