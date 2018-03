Papeles. Por cada multa hecha a un conductor que no llevaba puesto el cinturón de seguridad, se hicieron dos porque no acreditaba seguro obligatorio.

El choque de autos ayer al mediodía en Entre Ríos y Brasil que involucró al juez de Faltas Enrique Mattar tuvo mayor impacto en los medios debido a que Mattar tenía el carnet de conducir vencido.



Que uno de los tres encargados del juzgamiento de las faltas o infracciones de tránsito de la provincia haya estado manejando sin haber chequeado su habilitación, pasa a engrosar la principal causa de multas que se registran en esta tierra, la falta de documentación obligatoria.

Según datos del Ministerio de Gobierno, entre el 1 de enero y el 15 de marzo de este año, la Policía labró en total 6.678 actas. Y en el escalafón de sus motivos, el podio está ocupado por temas de papeles. Lidera la falta de seguro, le sigue la falta del carnet de conducir y en tercer lugar se ubica la falta de tarjeta verde.



Entre las tres, se registraron 4.781 infracciones, por lo que el promedio diario, en los primeros dos meses y medio de este año, es de 64 infracciones con al menos una de estas tres causas.



Solamente un ítem -no llevar el cinturón de seguridad puesto- se interpone con el cuarto punto relacionado con la documentación requerida, que es la falta de revisión técnica y ocupa el quinto puesto, pero este último es por lejos el que mayor crecimiento mostró si se compara el mismo periodo del año 2017.



Requisito obligatorio desde el año 1995, cuando se promulgó la ley 24.449, el seguro que cubra eventuales daños causados a terceros (transportados o no) es el de menor cumplimiento entre los papeles que deben llevar los conductores sanjuaninos. De las 6.678 actas, 2.134 denunciaban falta de seguro, por lo que prácticamente en 1 de cada 3 multas está registrada esta carencia.



En el segundo puesto, con 1412 casos, figura falta de carnet de conducir, una de las infracciones con las penas más duras, ya que actualmente el precio inicial de la multa es de 7.282 pesos (luego el juez puede modificar esa suma según los antecedentes y predisposición del infractor).



Además del costo, tiene la particularidad que es la única relacionada con documentación que disminuyó en relación al mismo periodo del año pasado, cuando tuvo 400 casos más. Pero tanto el seguro, que tuvo un incremento del 22% de faltas registradas, como la falta de tarjeta verde, que creció en un 25%, tuvieron un mayor volumen en este año. Y justamente el cuarto item relacionado con la documentación, es el que más creció, aunque su explicación radica en que recién en el último tercio del año pasado empezó a ser controlado todo el parque automotor en los operativos de policiales tránsito. De 58 casos en los primeros dos meses y medio de 2017, creció a 656 en el mismo periodo de este año.

Para conducir en regla, a los sanjuaninos la documentación no es un item prioritario y entonces surge la pregunta si con aplicar multas económicas alcanza como tarea de concientización.

El titular del Primer Juzgado de Faltas provincial, Horacio Morando, afirmó que "las infracciones más comunes que venimos viendo de hace mucho tiempo es la falta de documentación. La obligatoria, que debe llevar cualquier vehículo: tarjeta verde, carnet de conducir, seguro y la revisión técnica".

Y el juez agregó: "Los sanjuaninos, en la sociedad en general, con esto de la policía saliendo a detectar infracciones, ¿Hace una reflexión en un momento? Que diga "paremos". Y no, la respuesta es que no. Pero acá hay todo un tema, porque por un lado se agregan por año más de 4.000 conductores, que no tienen la experiencia de la infracción. Y por otro lado, hay un porcentaje de reincidencia del 60 por ciento aproximadamente. El sanjuanino comete infracciones. Estos son los detectados solamente".

PORTARSE BIEN

Morando afirmó que fuera del ámbito de la documentación, el problema de conductores que sobrepasan los límites de alcoholemia es la multa más común en los operativos del fin de semana.

"Los fines de semana son los más graves. Casi un 30 por ciento de las multas que tenemos es por intoxicación de alcohol. Y negarse a realizar el control, también le corresponde una multa".

Además del carnet de conducir, las faltas o infracciones que disminuyeron del año pasado al actual, son la falta del espejo retrovisor, no llevar la luz baja encendida en la ruta y, la más notoria, la no llevar la chapa o patente identificatoria del vehículo.

Mientras que el resto de los rubros, entre las 12 infracciones más comunes, también mostraron un crecimiento la falta del uso de casco, conducir y usar el celular al mismo tiempo y el estacionamiento en doble fila.

Aumento de actas

20 Es el porcentaje que creció en cuanto a cantidad de actas por falta o infracciones de tránsito que se cometieron en los primeros dos meses y medio del año pasado y el actual.

Estacionar doble fila

85 Es el porcentaje de crecimiento de multas por esta infracción cometida. En los primeros 74 días de 2017 fueron 128 y en este año, 237. Es la que mas creció, luego de revisión técnica del auto.>



El monto de las multas principales

El costo económico que debe abonarse por la infracción cometida, está determinado por la Nación en unidades fijas, vinculadas al precio de la nafta.

Los precios vigentes datan desde el último 6 de febrero, luego del último aumento de la nafta. El Automóvil Club Argentino informa del precio de un litro de nafta "Infinia", que equivale a una unidad fija. Así, la falta de carnet de conducir equivale a 250 unidades fijas, por lo que en un principio la multa es de 7282,50 pesos, aunque luego el juez podrá aplicar descuentos contemplados en casos especiales, de hasta 75%.

Al estar "atadas" al precio de la nafta, las multas tuvieron un incremento del 30,9 por ciento si se compara el precio de exactamente un año atrás.

Las multas más caras corresponden a un conductor de un vehículo de transporte de pasajeros, en estado de intoxicación alcohólica. En ese caso, con sólo que se registre presencia de alcohol (no importa el porcentaje) en la sangre, la multa es de 17.478 pesos, además que se le retiene el carnet.

Entre las faltas e infracciones más cometidas, el seguro obligatorio contra terceros es de 5.826 pesos, la licencia de conducir para motos es de 2.913 pesos y de autos, 7282,50 pesos. En tanto que la falta de tarjeta verde o azul es de 4.369,50 pesos.