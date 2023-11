"No podemos decir que los baños pasan más de una semana en condiciones porque los ataques no les dan tregua. Lo robos y roturas son permanentes y es una vergüenza recibir a los turistas en estas condiciones. Pero la mala gente no valora nada y destruye todo sólo para hacer daño", dijo Pablo Ramos, uno de los empleados encargados de la limpieza en la Terminal de Capital, que nuevamente es noticia por el mal estado de los sanitarios como consecuencia del vandalismo. Es que ahora se roban hasta los grifos y luminarias, limitando un buen servicio. Desde la Dirección de Tránsito y Transporte dijeron que no dan abasto reparando este sector y que están analizando contratar gente para que permanezca en el interior de los baños cuidándolos.

En febrero pasado, DIARIO DE CUYO publicó una nota sobre que de los 18 baños para hombres y mujeres que hay en esta terminal, 9 no se podían usar porque les faltaban las puertas o porque estaban clausurados. Los repararon, pero aún así brindan un servicio limitado a causa del vandalismo. Actualmente sólo hay 3 baños clausurados, dos de mujeres y uno de hombres, porque les rompieron el sistema de la mochila.

Jorge Torres salió malhumorado del cuerpo de sanitarios para hombres que está en el sector Sur de la Terminal. No pudo lavarse las manos tras usar el baño, ya que ninguna de las dos bachas que hay en lugar para este servicio tiene grifería. Se robaron la conexión completa de ambas. "Hace unos 3 o 4 días pusieron estos grifos porque se robaron los anteriores. Pero no duran nada. No sabemos cómo hacen para sacarlos y llevárselos tan rápido y sin que nadie los vea", dijo Pablo Ramos.

En el grupo de sanitarios para mujeres, en el sector Sur del edificio, también se llevaron el grifo de una de las 2 bachas dejando sólo una en uso. En tanto que en los baños para ellas en el sector Norte todas las bachas funcionan, incluso la jabonera, pero porque le pusieron un candado para que no se la llevaran. Lo mismo hicieron con la jabonera en los baños para hombres en el mismo sector de la Terminal, aunque no dio resultado. Los malvivientes se llevaron la jabonera con candado y todo. También, los luminarias y hasta los portafocos, dejando los cables al aire libre. Situación que se repite en los demás cuerpos de sanitarios. "Los ataques son constantes, especialmente en los baños de hombres. El tema es que no podemos estar constantemente vigilando quiénes entran porque los cuerpos de sanitarios están en los extremos de la Terminal y porque también tenemos que estar atentos a lo que pasa dentro y fuera del edificio", dijo Vanesa Páez, oficial inspector de la Policía de San Juan.

Reforzar la presencia policial fue una de las estrategias oficiales para intentar frenar el vandalismo en los baños. Pero que tampoco dio resultado. "Aunque haya un policía en la puerta de cada cuerpo de sanitarios no es suficiente. Porque los delincuentes roban la grifería y por el ventilete se la pasan a un cómplice que está afuera. Es tremendo", dijo Gabriela Parrón, subsecretaria de Tránsito y Transporte.

La funcionaria dijo que ahora está analizando la posibilidad de poner personal contratado en el interior de los sanitarios para que cuiden las instalaciones, especialmente durante las noches y madrugadas, y de esta manera tratar de frenar este vandalismo que también genera pérdidas económicas. "Por mes tenemos que reponer hasta 6 griferías completas para que los pasajeros puedan lavarse las manos. Y no sólo compramos para reponer las rotas o robadas, sino también para tener en stock por si hay que reponerlas de manera urgente cuando los daños generan pérdida de agua", dijo Parrón.