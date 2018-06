Los últimos 15 años de su vida no fueron fáciles. Con obesidad, diabetes e hipertensión, la incontinencia urinaria se sumó a sus malestares. Pero toda la incomodidad que padeció porque no podía controlar la orina, desapareció en 30 minutos. Esto, porque le hicieron una cirugía para controlar la incontinencia. La historia de esta mujer es similar a las más de 10 que están en lista de espera para ser intervenidas en el Hospital Federico Cantoni, en Pocito, que acaba de convertirse en el primer centro de salud de la periferia en el que se realiza esta clase de operación, con una técnica innovadora y mínimamente invasiva.



La idea es descentralizar la atención del Marcial Quiroga y el Rawson, que son los únicos sitios públicos donde se puede realizar, gratis, esta clase de intervención que en el sector privado tiene un alto costo. Sólo el insumo que se coloca a la mujer (una malla), puede costar alrededor de 15 mil pesos.



Según contó Silvia Catena, directora del Hospital Cantoni, hay una decena de mujeres en lista de espera para practicarse esta operación. Se trata de pacientes que tienen entre 50 y 60 años y que no tienen obra social.



La que se hizo en Pocito es una cirugía corta en tiempo, que no demanda demasiados días de internación, de poco sangrado y bajo riesgo. Fue practicada por la médica cirujana Andrea Savatzki.



La Incontinencia de Orina (IO) es la pérdida involuntaria de orina antes de llegar al baño. La IO es más frecuente en mujeres que en hombres. Se calcula que 4 de cada 10 mujeres padece de incontinencia de orina. Esta cifra se incrementa con la edad, número de partos y falta de atención al problema.



Desde Salud Pública dijeron que un camino más para fortalecer la periferia es ofrecer intervenciones quirúrgicas que hasta hoy, sólo se llevaban adelante en el hospital Rawson o en el Marcial Quiroga. Según los dichos de Savatzki "fue una técnica quirúrgica innovadora, mínimamente invasiva, para reparar la uretra en una paciente que sufre incontinencia de orina. Se coloca una malla por debajo de la uretra solucionando el problema de la paciente. La paciente toleró muy bien la cirugía y el posoperatorio fue muy favorable por lo que se le dio el alta pudiendo orinar sin ningún inconveniente, ni sangrado".



"Es importante que esta clase de cirugías llegue a la periferia. Lo que ahora nos queda es resolver cómo se costea el insumo ya que las mujeres que acuden al hospital no tienen recursos económicos", agregó Catena.

>> Las claves

Algunas causas de la incontinencia de orina son: embarazo, parto, deportes de alto impacto, sobrepeso y obesidad, estreñimiento, menopausia, enfermedades respiratorias constantes y alergias, entre otras. Los tipos principales de incontinencia urinaria son: de esfuerzo (ocurre cuando se tose, por ejemplo), imperiosa (necesidad repentina de orinar), y por rebosamiento (la vejiga no puede vaciarse completamente). Es fundamental la valoración de un especialista para definir la severidad y definir el tratamiento. Puede variar desde técnicas poco invasivas como rehabilitación de la musculatura hasta cirugías para corrección. Desde octubre de 2017 el Servicio de Ginecología del Hospital Rawson sumó a sus prestaciones el Área de Uroginecología, con atención en Consultorios Externos los días miércoles, con atención a cargo de especialistas.

> Más servicios

El Hospital Cantoni viene sumando servicios para llegar mejor a los pacientes de la zona. Así es que, desde el año pasado, las mujeres de Pocito y de los departamentos aledaños ya no necesitan acudir a los hospitales centrales de la provincia para realizarse gratis los estudios que detectan y confirmen un cáncer de mama. Ahora pueden acceder a ellos en el hospital pocitano y con menos tiempo de espera. Esto se debe a que se inauguró en el lugar un consultorio de Patologías Mamarias, transformando a este centro de Salud en el primero de la periferia en brindar este servicio. Antes, sólo los hospitales Rawson y Marcial Quiroga lo tenían.



El consultorio de Patologías Mamarias cuenta con la atención de especialistas y la aparatología para hacer estudios de avanzada para detectar el cáncer de mama y llevar adelante el tratamiento. Con este nuevo servicio se acortan estos plazos.