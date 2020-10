Durante la conferencia realizada por el Ministerio de Salud pública donde se determinó la circulación viral comunitaria en la provincia de San Juan, la Jefa de Epidemiología, Mónica Jofré resaltó la necesidad de realizar la consulta médica correspondiente ante cualquier síntoma.

“Muchas personas en San Juan tienen antecedentes de alergia, pero igual hay que ir y hacer la consulta en el centro de salud correspondiente. Muchas alergias terminan dando positivo de coronavirus y esa demora en la consulta implica seguir aumentando la posibilidad de contagios hacia otras personas”.

A su vez, Jofré indicó que el tabaquismo y la obesidad son dos grandes factores de riesgo en relación a los contagios en la provincia y volvió a insistir fuertemente en esperar los resultados de los hisopados en el domicilio. “Es fundamental esperar el resultado del PCR en casa y no salir para nada más. El resultado se le informará a la persona ya sea través de la web o de manera telefónica, pero que quede claro que no se puede salir del domicilio”, explicó la médica. Y agregó: “Mucha gente que es contacto estrecho ha ido hasta e Centro Cívico a buscar los resultados y eso no se puede hacer, no está permitido salir si uno está a la espera de un resultado, sino tomamos conciencia no vamos a poder detener la circulación viral”.

Otras definiciones de Jofré y Espejo en la conferencia matutina

Circulación viral comunitaria

“Ya tenemos diferentes casos donde no podemos comprobar el nexo del contagio y es por eso que se declara la circulación viral comunitaria en toda la provincia”.

Recomendaciones para empresas

“La recomendación en relación a los contagios es armar dos grupos de trabajo diferentes y seguir todos los protocolos que están establecidos y aprobados por salud pública”.

Resultados de los análisis de Covid-19

“Los resultados de los PCR no se entregan, la gente no debe ir al Centro Cívico ni a los Centros de Salud a buscar los resultados. La persona que se hisopa debe quedarse en su casa aislada hasta que le comuniquen el resultado”.

Tiempo de duplicación de casos en San Juan

“Anteriormente duplicábamos los casos cada 21 días y ahora lo que vemos es que los casos se duplican cada 14 días”.