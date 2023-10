A partir del pasado 9 de octubre comenzó a regir en todo el país una nueva exigencia a la hora de comprar una moto 0km. Según lo estableció la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) ninguno de estos vehículos puede salir de la concesionaria sin estar asegurada. Es decir que el seguro obligatorio ahora forma parte del patentamiento. En San Juan ya se aplica esta nueva reglamentación, a pesar de que los comerciantes no recibieron aún una notificación oficial sobre la norma. Esta medida se da en un contexto de incertidumbre económica, generada por la escalada de dólar y la devaluación, que también trajo aparejado el aumento del costo del seguro, en un 50% aproximadamente, y que actualmente ronda los $1.000 mensuales. De esta manera, al valor de la moto 0km ahora hay que sumarle los $28.000 del patentamiento, los $40.000 de un casco de mediana calidad; y los $1.000 del seguro, una suma total de $69.000.

La ANSV creó el Formulario Digital Motocicletas 0KM Seguro Obligatorio Anual, con el objetivo de que las motos cuenten con el seguro vigente antes de ser liberadas al tránsito y circulen en la vía pública por primera vez, tal como lo establece el artículo 68 de la Ley Nacional de Tránsito (24449). Y las concesionarias funcionarán como una especie de autoridad de aplicación, ya que deberán informar los datos del vehículo vendido, del usuario y del seguro. Sin embargo, y pese a la difusión de tema en los medios de comunicación, la notificación de esta norma no llegó aún a San Juan. Así lo dijeron desde las concesionarias locales, desde agregaron que la están aplicando por 'motus propio'. 'Nosotros hace bastante tiempo que estamos aplicando esta medida porque la consideramos importante para generar conciencia vial y que el cliente salga a la calle con todo en regla. Y es una exigencia. Si no asegura el vehículo, no se lo lleva', dijo Eduardo Quiroga, de Full Time Motos

Lo mismo sucede en Andes Motors donde también la norma está en vigencia y de manera obligatoria para quienes adquieran una moto 0km.

En tanto que en CC Motos decidieron no aplicar la nueva norma hasta tanto no les llegue una comunicación oficial, ya que hace unos años la implementaron y no tuvieron una buena experiencia. 'Una clienta nos inició una causa en Defensa al Consumidor diciendo que queríamos obligarla a contratar un seguro para la moto. Entonces decidimos no continuar con esta exigencia. La vamos a retomar una vez que nos notifiquen como corresponde desde el organismo pertinente', sostuvo Marcerlo Luna, de la concesionaria mencionada.

La disposición de la ANSV establece que las agencias pueden acordar con las aseguradoras y ofrecerle al cliente tramitar el seguro en el mismo lugar y momento, tal como lo hacen en Full Time Motos y Andes Motors que trabajan con Triunfo Seguros. Aunque el comprador también puede optar por tramitarlo en otra asegurada. 'La ventaja de que contrate el seguro que le ofrecemos en la concesionaria es que no tiene que perder tiempo tramitándolo y que paga el mismo valor en ambos casos', dijo Quiroga.

Por su parte, Julio Hernando Sosa, productor asesor de seguros del grupo Hermes Asesores de Seguro, dijo que hay diferentes tipos de cobertura para motos, pero que la mayoría elige la más económica sólo para cumplir con las exigencias para circular. 'Un gran porcentaje contrata el seguro de categoría A, el de Responsabilidad Civil que es el obligatorio, que brinda una cobertura básica y que cuesta, por ahora, $1.900 y se paga mes por medio. En promedio, este seguro cuesta unos $1.000 mensuales tras el incremento del casi el 50% que sufrió en los últimos meses. Y, en estos días, se espera una nueva suba', adelantó Hernando Sosa.

Según las últimas estadísticas que difundió la División Motovehículos de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA) en agosto de este año se patentaron 605 motos 0km en San Juan, mientras que en el mismo mes del 2022 fuero 484.