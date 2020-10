A principios de junio pasado, el uso de plasma para la recuperación de pacientes que batallan contra el coronavirus comenzó a utilizarse en gran parte de Argentina, y en San Juan algunos de los pocos positivos que había en ese momento decidieron hacer su donación. Y, aunque con el paso del tiempo los casos locales fueron aumentando, eso no sucedió de igual manera con los donantes de plasma. Según Alfredo Laplagne, director del Iphem (Instituto Provincial de Hemoterapia), desde hace dos meses, cuando comenzó el brote, reciben en promedio 5 donantes por semana, mientras que unas 20 personas por día llaman telefónicamente para hacer consultas sobre este tema.

Desde Salud explicaron que el tratamiento de uso de plasma de pacientes que superaron una afección no es nuevo y se basa en que el organismo reaccionó creando anticuerpos para defenderse, en este caso contra el coronavirus. Es que, una vez que las personas se recuperan, esos anticuerpos quedan almacenados en el plasma, que los especialistas separan de la sangre luego de una extracción. El plasma es el suero o porción líquida que queda después de que fueron removidos los glóbulos rojos, las plaquetas y otros componentes celulares. Y así, pueden hacerse transfusiones a pacientes que luchan contra el Covid-19.

"En las últimas semanas, disminuyeron los donantes de sangre y la gente que puede donar plasma no se está acercando. Estamos haciendo muy pocos procedimientos. Recibimos muchos llamados en los que nos piden saber si generaron todos los anticuerpos, pero nosotros eso no podemos saberlo porque no somos un laboratorio. Entonces pedimos que sólo se comuniquen con nosotros si están realmente dispuestos a hacer la donación", dijo Laplagne y comentó que si bien tienen pocos donantes aún no hay faltante de plasma porque los requerimientos aún no son muchos, pero saben que podrían aumentar con la suba de casos. Sobre todo, ahora que se confirmó la circulación viral.

Sobre la cantidad de donantes Laplagne dijo que los 5 en promedio semanales que reciben son pocos, pues ellos esperaban que fueran al menos el doble debido a la cantidad de casos y a la cantidad de personas que llaman para averiguar. "Trabajamos mucho en los departamentos donde hubo más casos como Rawson, Caucete y Pocito para explicarles a los que ya se curaron cómo es el procedimiento -ver claves- pero no hay una respuesta masiva como pensábamos. Calculamos que puede ser porque la gente tiene miedo", concluyó y dijo que las personas que quieran donar plasma deben comunicarse al 4223471 y ahí serán informados de cómo hacerlo.

Un aporte en plena crisis

Federico Zeballos es de Valle Fértil y contrajo Covid-19 en México, donde estaba estudiando. Cuando volvió a San Juan fue hospedado en un hotel, donde le diagnosticaron que tenía el virus. "Me comentaron que podía ser donante de plasma cuando me recuperara y me preguntaron si lo haría y dije que sí", dijo Zeballos y comentó que unos 15 días después de haber recibido el alta se comunicaron desde Salud y pactaron la fecha de la donación. "En ese momento justo estaba en la ciudad y acepté hacer la donación. Entré a las 10 de la mañana y cerca de las 12 ya estaba afuera caminando como si nada", dijo y comentó que sintió mucho orgullo al saber que su aporte podía ayudar a otros sanjuaninos, en medio de la crisis sanitaria. Es por esto que reiteró que las personas deben animarse a hacer la donación. "Es un procedimiento muy sencillo y el personal del Iphem te acompaña en todo momento", concluyó.

>> CLAVES

Donantes

El donante de plasma debe reunir un mínimo de anticuerpos; en el Iphem los buscan con una pequeña muestra de sangre. Es un requisito excluyente que haya sido diagnosticado de Covid-19 mediante PCR.

Tiempos

Desde Salud dijeron que no importa si la persona fue sintomática o asintomática. Los interesados deben pedir turno a través del teléfono del Iphem, unos 15 días luego de haber cumplido el aislamiento o haber terminado con los síntomas.

Procedimiento

El procedimiento dura como mucho 2 horas. Las personas pueden donar plasma más de una vez, pero deben pasar al menos 72 horas entre donaciones. Sin embargo, los pacientes son evaluados para que no se vean perjudicados.

La extracción

La donación se logra con un equipo que extrae la sangre y separa el plasma. El resto de los componentes sanguíneos como glóbulos rojos y plaquetas vuelven al donante a través de la misma máquina, pudiendo continuar normalmente.

DONANCIÓN DE SANGRE

Alfredo Laplagne, a cargo del Iphem, dijo que además de la donación de plasma, ellos están solicitando la donación de sangre, pues hay faltante en la provincia. El profesional indicó que la caída de donantes varió notablemente, sobre todo en las últimas semanas. Dijo que para que San Juan se mueva cómodo se necesita un stock de 250 unidades de glóbulos rojos, y que en la última semana esa cantidad cayó a menos de 200 unidades. Para donar sangre deben pedir turno en la web www.darturnos.com/iphem.