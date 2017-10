Servicios. En todas las oficinas de empleo municipales, como en la de Zonda (foto), se dictan cursos de capacitación sobre diferentes oficios y se le enseña a la gente a confeccionar su propio currículum.



Se pusieron en marcha hace algunos años para capacitar gente en la búsqueda de empleo. Pero con el tiempo se transformaron en verdaderas bolsas de trabajos. Son las Oficinas de Empleo municipales que funcionan en los 19 departamentos y que en el último año lograron su máximo esplendor. En este período, 1.757 personas lograron acceder a un trabajo formal a través de estas dependencias. Comercio y fabril son los rubros que más ocupan mano de obra capacitada en los municipios. Los datos surgieron tras un relevamiento que realizó este diario por los 19 municipios. La Oficina de Empleo de Capital lidera el ranking como la entidad que más personas logró ubicar en un puesto formal en el último año. Fueron 700, de las cuales la mayoría ingresó a trabajar en el comercio. "Esto no sólo se debe a que muchas personas se acercan a capacitarse a la Oficina, sino también a que hay más empleadores interesados en usar esta dependencia como intermediario para conseguir empleados", dijo Daniel Altamirano, de la Oficina de Empleo de Capital.



Angaco ocupa el segundo lugar porque logró ubicar a 250 personas en un empleo formal. La mayoría en comercios y fábricas. Lo sigue Chimbas, con 170. "Para el empleador es una ventaja contratar personal a través de la Oficina de Empleo porque sabe que es gente ya capacitada y que no deberá invertir tiempo en su capacitación. Por eso tenemos el perfil de cada postulante para agilizar la búsqueda", dijo Mónica Ramos de la Oficina de Empleo de Chimbas.



La Oficina de Jáchal ubicó en un trabajo a 150 personas; la de Albardón a 75; la de Iglesia a 60; las de Rawson y San Martín a 50; la de Valle Fértil a 48; 9 de Julio a 46; Rivadavia a 40; Pocito a 25; y las de Zonda, 25 de Mayo y Sarmiento a 20. En los departamentos restantes fue menor la mano de obra localizada porque también fue menor la oferta laboral. Esto hizo que las Oficinas de Empleo también adecuaran sus servicios a la realidad de cada departamento. "En Ullum escasea el trabajo porque quedan pocas fincas y diferimientos, y casi no hay actividad comercial. Sólo ubicamos a 5 personas en un trabajo. Por eso ahora estamos capacitando a la gente en la construcción teniendo en cuenta las obras de cloacas, de paneles solares y la construcción del penal que se harán en el departamento", dijo Cintia Pastén, de la Oficina de Empleo de esa Comuna.



Las Oficinas de Empleo de Calingasta ubicaron en un trabajo formal a 14 personas; de Santa Lucía a 10; y la de Caucete a 4.

Algunos detalles

1. La Oficina de Empleo Municipal da un servicio gratis a quienes buscan lograr su inserción laboral, como a las empresas que necesitan mano de obra. Depende de Trabajo de la Nación.

2. El servicio de esta dependencia está destinado a jóvenes de 18 a 24 años y sin estudios completos, personas con discapacidad, desocupados, beneficiario de planes sociales y personas vulnerables.

3. El personal de la Oficina de Empleo visita comercios y empresas de la comuna a la que pertenece para informar sobre los beneficios que pueden tener si emplean a gente capacitada en el municipio.

4. Los empleadores que contratan gente a través de esta Oficina tienen beneficios como pagar el 60% del salario (el 40% lo aporta la Nación) y descuentos en los aportes, por un tiempo dado.

5. Los jóvenes que se capacitan en una oficina de empleo reciben un incentivo de $1.050 mensuales durante el tiempo que dure la capacitación en diferentes oficios y cuestiones de normas laborales.

6. La Oficina de Empleo también capacita a la gente para que inicie su propio emprendimiento laboral. Si la Nación aprueba el proyecto, otorga $42.000 para su financiación.

Algunos casos

De las changas al negocio propio

Víctor Ortíz tiene 25 años y a los 24 accedió al primer trabajo formal a través de pasantías que obtuvo luego de capacitarse en la Oficina de Empleo de la Municipalidad de Santa Lucía. Fue el puntapié para iniciarse en el trabajo independiente. "Trabajé 6 meses en un hotel y otros 6 en una librería, eso me ayudó para planificar un emprendimiento con ayuda de la Oficina. Presenté el proyecto en la Nación y lo aprobó y financió. En unos días abriré mi propia panadería", dijo.

Trabajo, el mejor regalo de casamiento

Luis Miguel Ozam, de 24 años, se casó el pasado 2 de septiembre. Dos días después ingresó a trabajar en una zapatería, el primer trabajo formal en su vida. Lo consiguió a través de la Oficina de Empleo de la Municipalidad de Chimbas. "Este trabajo es el mejor regalo de casamiento que pude recibir. Hasta entonces era changarín en una feria donde a veces ni me pagaban. Agradezco a la Oficina de Empleo donde me enseñaron hasta cómo afrontar una entrevista laboral", dijo.