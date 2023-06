"Aún no llegamos a los niveles prepandemia. Si bien en los últimos meses hubo un leve repunte en la cantidad de unidades diarias que recibimos, no se puede alcanzar los niveles óptimos. La donación de sangre es baja y eso nos preocupa", dijo Alfredo Laplagne, director del Instituto Provincial de Hemoterapia (Iphem), quien comentó que en lo que queda del año harán 80 campañas para juntar sangre y que están abiertos a organizar más. En este sentido, el funcionario comentó que en San Juan se necesita 250 unidades diarias de sangre, pero en este momento se están recolectando unas 140.

En noviembre del año pasado, desde el Iphem dijeron que la cantidad de donaciones era muy baja y que eso los alertaba. Es que en ocasiones no se llegaba a cubrir las necesidades básicas del servicio. Con el paso de los meses y gracias a la cantidad de campañas que se realizaron en toda la provincia, se pasó de recolectar 90 unidades de sangre por día, a 140, que es la cantidad que se junta actualmente. "Sin embargo, seguimos estando muy lejos del número necesario", agregó Laplagne.

Al hablar sobre otro tema que les llama la atención, el funcionario de Salud comentó que sólo el 30% de las personas que hacen efectiva la donación de sangre lo hacen de manera espontánea y que esa cifra es mucho menos que la de prepandemia. "La donación de sangre es un gesto de solidaridad. Antes de la pandemia el 50% de los donantes eran voluntarios y hoy tampoco alcanzamos ese número. No logramos que el sistema vuelva a arrancar como era antes. No sabemos qué pasó o qué cambió en la gente, que no podemos tener la suficiente cantidad de donantes voluntarios", dijo el director del Iphem y contó que están dispuestos a organizar colectas con empresas, clubes, escuelas y otras instituciones, porque están en un estado preocupante.

"Lo ideal es que hagamos unas 7 campañas por mes, con unos 20 donantes cada una. De esta manera, las campañas serían efectivas, pero tenemos organizadas muchas campañas más porque no llegamos a los números ideales", agregó Laplagne y dijo que ellos no tienen problema de hacer las campañas hasta los fines de semana, pues están buscando permanentemente donantes.

CLAVES

DOCUMENTOS

La persona debe asistir con el DNI. Debe tener entre 18 y 65 años. Y quienes tienen piercing, tatuajes o cirugías, deben esperar 12 meses desde que se lo realizaron, para la donación.

TURNOS

Para donar se debe pedir el turno en www.darturnos.com/iphem. Se entregan 50 lugares por día. Para más consultas llamar al 4223571.

REQUISITOS

Los donantes deben pesar más de 50 kilos y no cursar un embarazo. Tampoco pueden ser donantes las mujeres que hace menos de 1 año amamantan.

EL IPHEM

El Iphem funciona en calle Rivadavia 728 Este, entre Rawson y Güemes, en Capital. La atención al público se realiza de lunes a sábados entre las 7 y las 15.