Ayer se completó la reparación en la calle España, entre Bulevard Sarmiento y Quiroga, luego del "hundimiento" que se produjo en un sector de la obra de semipeatonalización que impulsa la Municipalidad de Rawson en los alrededores de la plaza de Villa Krause.



El secretario de Obras de la Municipalidad, Rubén García, aseguró que no existe el temor que este hecho sea señal de próximas ondulaciones en la obra que no concluye. El funcionario explicó que la causa de esa depresión se originó por otra obra previa, cuando el municipio decidió realizar una nueva acometida de agua, es decir que cambió la instalación que enlaza la red general -ubicada en la calle- con la interna general del inmueble. Por esa obra, no se compactó bien el suelo, por lo que ahora debió realizarse las correcciones para la ocasión. García agregó que no espera que sucedan nuevos inconvenientes, ya que debajo de los adoquines quedó el pavimento de la calle, que impedirá eventuales depresiones.



Además, informó que ayer mismo volvió a ser transitada la calle España y que el único tramo que resta por habilitar, Bulevard Sarmiento entre España y Pasaje Argentino ocurrirá hoy luego que la Comisaría retiró los vehículos irradiados, para cumplir con el acuerdo con los comerciantes de la zona.