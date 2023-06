La mayoría de los chicos son hijos de productores, en la escuela tienen materias relacionadas con la actividad agropecuaria y viven en una comuna donde hay recursos naturales que se pueden aprovechar para que el proyecto prospere. Estos son los factores que tuvieron en cuenta en la Agencia de Extensión Rural Valle Fértil, del INTA, para trabajar con el objetivo de que todas las escuelas del departamento tengan una huerta agroecológica para formar a los alumnos con un perfil de agricultor.

Pablo Vitale, al frente de esta agencia y del proyecto escolar, dijo que 8 escuelas de Valle Fértil primarias y secundarias, es decir 50% de las instituciones educativas, ya tienen su propia huerta agroecológica. Y que las expectativas son completar el 100%. 'Nuestra agencia recibió un motocultivador, que es una especie de tractor chico que se empuja manualmente y que sirve para preparar el terreno para el cultivo. Y ese fue el puntapié para comenzar a trabajar en el proyecto de las huertas agroecológicas escolares, aprovechando también el Programa Prohuerta que entrega las semillas. Vimos que las escuelas están muy vinculadas a la actividad agrícola y que sólo necesitaban un empujoncito, provisión de insumos y conocimientos para armar su huerta. Ya se los estamos brindando', dijo Vitale.

El hombre explicó que el primer paso para concretar la huerta es el dictado de un taller en el que participan hasta los padres de los alumnos y en el que se les enseña cómo se debe preparar el terreno para el cultivo, cómo armar los surcos, qué sistema de riego implementar según la calidad del suelo y la escasez de agua que exista en la zona, qué sembrar según la época, a qué distancia sembrar las semillas y cuáles son los cuidados posteriores. La segunda etapa consiste en comenzar la huerta, aplicando todo lo aprendido. Pero eso no es todo. Este proyecto escolar también tiene un costado ecológico, promoviendo la utilización de recursos naturales para optimizar los cultivos sin atentar contra el medioambiente. 'Estamos promoviendo en uso del guano para abonar el terreno antes de sembrar. Valle Fértil es un departamento ganadero y en casi todas las casas tienen animales, pero no aprovechan el guano que no sólo sirve para nutrir el suelo, sino que también mejora su parte microbiológica, permite mayor aireación que favorece el desarrollo de las raíces, y hasta permite una retención mayor de la humedad. Ahora vamos a empezar a enseñarles a los chicos cómo preparar un hormiguicida con las pelotitas amarillas de los paraísos y un insecticida a base de colillas de cigarrillo que combate el pulgón. La idea es enseñarles a producir alimentos de excelente calidad sin usar productos químicos', sostuvo Vitale.