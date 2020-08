El comercio sanjuanino tendrá a partir de hoy una flexibilización autorizada por el Gobierno, en medio de la cuarentena, y podrá realizar la modalidad de venta on line, sin atención al público y solamente mediante pedidos telefónicos o por redes sociales, y con reparto a domicilio o delivery. La decisión, anunciada por el gobernador Sergio Uñac en la mañana de ayer, fue apoyada al menos por la Cámara de Comercio de San Juan y por el Sindicato de Empleados de Comercio. Desde ambas entidades admitieron que este tipo de ventas no tuvo mucho éxito durante el primer Aislamiento Social Preventivo Obligatorio (ASPO) -entre el 20 de marzo y el 19 de abril pasado (ver cronología)-, pero indicaron que al menos "algo" ayudará a las ventas que son nulas desde que empezó esta nueva cuarentena hace una semana. "Es una ayuda aunque sea por una semana, la situación está muy complicada para los negocios. Nos sirve, todos nuestros socios piden que se instrumente el delivery", dijo Hermes Rodríguez, que representa a una parte del comercio minorista local. No fue posible contactar a Dino Minnozzi, titular de la Federación Económica que nuclea a otra parte del sector. "Creemos que sí es bueno, recuperar la economía de San Juan empieza por recuperar la posibilidad de las ventas", indicó por su lado, Mirna Moral, titular del Sindicato Empleados de Comercio. La gremialista añadió que saldrán hoy a controlar con el municipio de Capital que se cumpla a rajatabla la modalidad de atención no presencial, y el horario de los empleados. También dijo que pedirá que a los trabajadores se les pague el sueldo completo del mes de agosto, "porque el comercio sólo estuvo una semana cerrado y trabajando dos horas más con la ampliación del horario. Respecto a cómo se instrumentará esta nueva fase, el ministro de Producción, Andrés Díaz Cano, dijo que el comercio trabajará de lunes a sábado, 10 a 18 (y no hasta las 20 como era hasta el 22 de agosto pasado) y el delivery para gastronómicos y medicamentos, de lunes a domingo, de 10 a 24. Los empleados de comercio tendrán que sacar el permiso que brinda el comercio a través de su plataforma oficial online para poder circular durante esta semana.

EN SEPTIEMBRE

El gobernador Uñac dijo ayer que "imagina" que a partir del próximo sábado 5 de septiembre, día en que finaliza la Fase 1 en la provincia, todos los sectores de la actividad económica volverán a reanudarse en forma normal, de la misma forma en que se venían desarrollando hasta el pasado 21 de agosto.

"El comercio, los servicios, la industria, la obra pública y la obra privada, la actividad agrícola y pecuaria, la actividad profesional y los trabajadores independientes, a partir de ese mismo día sábado deberían, anuncio que haremos la semana que viene, volver a esta nueva normalidad", anticipó. "Imagino un San Juan que retoma su actividad económica ese mismo sábado, pero haciendo un especial énfasis en los protocolos de prevención, en el control que el Estado deberá seguir ejerciendo, pero también en la responsabilidad social que cada uno de nosotros deberemos seguir predisponiendo en función de los objetivos colectivos", agregó. Fuentes oficiales señalaron que hay voluntad política de que sea así, pero se evaluará la semana próxima, de acuerdo a cómo continúe la situación sanitaria y los nuevos contagios. En ese sentido, aún subsiste una gran duda sanitaria, acerca de cuál es la franja de tiempo que existe desde que se conoce un caso positivo hasta que se logran detectar todos los contactos estrechos. Porque es posible que la semana próxima se sigan detectando nuevos casos. Pese a las consultas, desde el Ministerio de Salud que dirige Alejandra Venerando, no hubo respuestas. Por su lado, la ministra de Gobierno, Fabiola Aubone, indicó que las reuniones sociales y familiares, como las salidas con niños "son temas que aún ni se han sentado a discutir".

Piden apertura



Con una ruidosa marcha de automóviles por el centro de la ciudad decenas de comerciantes reclamaron ayer que se les permita volver a trabajar, cuando ha pasado una semana de la declaración de cuarentena estricta. Bajo la consigna "Aprendamos a convivir con el virus en San Juan", la iniciativa convocó según algunos de los organizadores, a unos 700 automóviles que recorrieron a "bocinazos" las calles sanjuaninas. La iniciativa fue impulsada en las redes sociales por comerciantes "autoconvocados" y la manifestación se realizó en distintos vehículos con carteles alusivos a la consigna. "Por los bares, cafés y restaurantes, por los gimnasios, por los comercios. Porque no damos más", señalaban algunos de las pancartas que se mostraron ayer.

De acuerdo a lo que dijeron ayer algunos de los manifestantes, no responden a cámaras o agrupaciones del sector sino que la marcha se organizó desde sectores independientes.

De acuerdo a videos que circularon por redes sociales, manifestaciones similares se desarrollaron en departamentos.

Cronología de la actividad comercial



20 de marzo: arrancó por primera vez el Aislamiento Social Preventivo Obligatorio (ASPO) y cerró toda la actividad económica (comercios, servicios, industria, obra públicas y privadas y trabajadores independientes). Sólo funcionan esenciales: alimentos, farmacias, ferreterías, actividades agropecuarias)

20 de abril: empieza la "cuarentena administrada" y se autoriza la venta on line. El comercio puede abrir en horario desde las 10 de la mañana hasta las 16, de lunes a viernes. Esto debe hacerse sin atención al público en el local, sólo a través del comercio electrónico, en forma telefónica y por entrega a domicilio.

11 de mayo: a un mes de haberse detectado el primer caso positivo en San Juan, el Gobierno autoriza apertura de comercios y shoppings en forma presencial, de lunes a sábado, según terminación de documentos de los clientes. Lunes, miércoles y viernes son atendidas personas cuyos DNI terminan en 0, 1, 2, 3 y 4. Los martes, jueves y sábados es el turno de documentos terminados en 5, 6, 7, 8 y 9.

16 de mayo: extienden una hora el horario de atención del comercio minorista y mayorista, incluyendo galerías comerciales, de 10 a 17 de lunes a viernes. Los sábados se permite realizar la apertura 1 hora antes, entre las 9 y las 16. Los shoppings atienden de 11 a 20.

5 de junio: San Juan está en fase de Distanciamiento Social Preventivo Obligatorio (DISPO) y es la reapertura de los establecimientos gastronómicos: abren cafés y restaurantes, con un estricto protocolo de distanciamiento y horarios hasta las 24.

22 de agosto: ante la irrupción de un brote de contagios en la provincia, el Gobierno provincial determina volver a la Fase 1 de ASPO. Cierra toda la actividad económica.

Reunión con cámaras

El ministro de Producción, Andrés Díaz Cano, realizó ayer una videoconferencia con referentes de los centros comerciales de la provincia. Analizaron soluciones ante el complicado momento que atraviesan debido a la vuelta a la Fase 1 y alentó a "aprender a convivir con el virus", e instó a cumplir y hacer cumplir los protocolos vigentes para evitar los contagios.