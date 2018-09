Intervención. En el Hospital Rawson se realizó la primera intervención de un aborto no punible en la provincia, realizado a una menor de 14 años.





A poco más de tres semanas que se le practicara un aborto en el Hospital Rawson, la menor de 14 años con retraso madurativo que quedó embarazada por haber sido abusada sexualmente se encuentra recuperándose en el seno de su familia, albergados todos en la vivienda de otros parientes, con asistencia médica y psicológica que le brinda el Estado provincial, en un caso que fue disparador de varios temas y que al momento de tomar estado público, había también una lupa apuntando al entorno de la menor.



El lamentable suceso apareció en la opinión pública el pasado viernes 25 de agosto, mientras a la chica se le realizaban pericias que certificaron que fue sometida en reiteradas ocasiones a abuso sexual y su madre pedía que se le practicara un aborto a la víctima, al constatarse un embarazo de 10 semanas, ya que se encuentra contemplado entre las excepciones al aborto punible en el país, específicamente en el segundo inciso del artículo 86, del Código Penal.



Por la investigación del delito del abuso, fue detenido un sospechoso, identificado como Marcelo Villalobo, de 32 años y de origen boliviano, aparentemente el capataz de la finca donde residía la víctima con su familia, compuesta por sus padres, también bolivianos aunque con varios años residiendo en San Juan, y otros 4 hermanos menores que ella. Y en el marco del debate social por el tratamiento de la despenalización general del aborto, la intervención en el Hospital "Dr. Guillermo Rawson" se vio demorada por intentos de integrantes de grupos "Pro Vida" para que no se realizara y terminó sucediendo en la madrugada del domingo 26. Dos días después la niña recibió el alta médica y, junto a su familia, se trasladaron a la vivienda de otros parientes, para borrar cualquier lazo con el posible agresor. La mudanza no fue a gran distancia, ya que sigue siendo en la misma zona rural al sureste de la capital sanjuanina, a un lugar que ya habitó la familia que busca salir de tan duro proceso.



En tanto, Villalobo continúa detenido y podría conocer en esta semana la resolución del titular del Segundo Juzgado de Instrucción, Pablo Flores. Desde la fiscalía que investiga el repudiable acto, a cargo de Daniel Galvani, consideran que hay pruebas suficientes para establecer la situación procesal del imputado.



Además, Villalobo sería el único sospechoso de abusar de la menor, por lo que se convierte en otra fuerte señal para desterrar la hipótesis que algún familiar actuaba en complicidad con el autor material, que surgió entre las primeras versiones hace 3 semanas. Además que en la investigación judicial nunca prosperó esa suposición, tampoco surgió indicios que eso sucediese en el abordaje de contención que implementó el Poder Ejecutivo local, que se realizó conjuntamente entre los ministerios de Salud Pública y Desarrollo Humano.



Desde el área de Salud Pública continúa el tratamiento médico a la víctima, y el psicológico, que también incluye a su madre, aunque no precisaron más información sobre su estado actual.



En tanto que desde la Dirección de la Niñez, de Desarrollo Humano, realizan un monitoreo general, que incluye también las necesidades materiales y condiciones de habitabilidad. Su titular, Marcelo Bartolomé, aclaró que estas intervenciones no tienen un plazo predeterminado y que la prioridad es que se desarrolle de forma ordenada para colaborar que la familia recupere lo más pronto posible la rutina. "Tenemos un plan acordado y realizamos reuniones entre nosotros para que se haga una visita semanal en promedio", indicó el funcionario, quien completó: "Nos repartimos las tareas para que no sea una intervención invasiva".

Derivaciones

Protocolo

En 2015, el Ministerio de Salud de la Nación publicó el "Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo" y hoy hay ocho provincias que todavía no se adhirieron o elaboraron uno propio. San Juan es una de ellas, aunque desde el Ministerio de Salud de la Provincia señalaron que están trabajando en este tema, sin dar más especificaciones.

Denuncias

Otro hecho derivado del caso, fue el supuesto intento de interrumpir la intervención a la menor, dentro del Hospital Rawson.



La fiscal Correccional Silvina Gerarduzzi le solicitará al juez Matías Parrón que abra una investigación.



En la mira están la abogada Paola Miers y su esposo, el médico Federico Bazán, además de otro médico, Federico Antequeda.