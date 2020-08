El silencio fue moneda corriente en los patios de las escuelas. Las paredes de los establecimientos escolares de los departamentos de afuera del Gran San Juan no tuvieron carteles para recordar efemérides ni dibujos con colores por la previa del Día del Niño, algo que sucede tradicionalmente en estos lugares. Así, y con muchos cambios más, comenzó la vuelta parcial a clases presenciales en San Juan. En medio de mucho protocolo y tratando de que todos respeten las normas preventivas a rajatabla, los chicos vivieron una jornada muy extraña y para muchos, inolvidable. Ellos definieron este primer día como emocionante, pero a la vez angustiante, porque descubrieron que si bien pudieron volver a ver a sus compañeros, los juegos de los recreos fueron totalmente individuales, para mantener el distanciamiento social.

Desde el Ministerio de Educación dijeron que hubo un 70,46% de asistencia durante la mañana y que las escuelas primarias fueron las que tuvieron menos niños en las aulas. De hecho, durante el recorrido que realizó este medio, hubo una escuela primaria (José Segovia, de Angaco) que sólo tuvo 1 alumno.

Los alumnos que no fueron a clases deberán completar las guías de estudio en sus casas.

Los picaditos de fútbol en los recreos, con pelotas de papel, no se vieron. No hubo chicos jugando a las escondidas, ni nenas bailando haciendo coreografías con sus compañeras antes de volver al aula. Es que cada uno tuvo que estar en el espacio que le fue asignado para poder disfrutar del recreo y eso hizo que en lugar de risotadas hubiera mucho silencio.

A la salida de la escuela, luego de la primera experiencia de la nueva normalidad, algunos chicos dijeron que estaban un poco "angustiados", "tristes" y "preocupados". Esto sumado a que estaban felices de volver a clases. Explicaron que debieron limitar sus juegos y su espontaneidad. "Lo que más extrañaba de volver a la escuela era jugar con mis amigos y abrazarlos. Ahora en los recreos estamos muy lejos y es medio raro", dijo un alumno de la escuela primaria Villicum, de Albardón, y comentó que al igual que sus compañeros de aula, estaban muy pendientes de qué hacer o decir para no violar el protocolo. En las paredes y el piso de las escuelas los carteles que explican cómo lavarse las manos, usar el alcohol en gel y hasta cómo deben cuidarse al estornudar fueron el decorado que recibió a los chicos.

"Pensábamos tener menos ausentismo. En uno de los 6to años tuvimos sólo 2 alumnos y en el otro está la mitad de los que debían venir. El curso con menos chicos tiene la particularidad de que son estudiantes que se movilizan en colectivo y creemos que eso influyó", dijo Carlos Avellaneda, de la escuela secundaria Alejandro María de Aguado, de San Martín, mientras que desde otra secundaria de este departamento (Provincia de Neuquén) la directora comentó que ellos tienen un solo 6to año y que sólo faltó un alumno de los que debían asistir durante el primer día.

Los docentes de las escuelas contaron que los chicos no asisten todos los días, sino que fueron divididos en grupos. Algunos dijeron que hicieron esta división por falta de docentes o de espacio. En este contexto, algunos papás y directivos reclamaron sobre la falta de docentes para que dicten las clases presenciales. "De los 12 alumnos que esperábamos para hoy, sólo asistió un chico. Lo estoy teniendo yo, porque aún no tengo designada la docente de 6to grado. Empezamos demasiado tranquilos y respetando el protocolo", dijo Analía Bernardelo y comentó que algunos papás les avisaron que no iban a enviar a los chicos porque los mismos alumnos tenían miedo de volver a la presencialidad.

Frases

"El día de hoy es histórico, ni más ni menos que en la tierra del Maestro de América".

"Dimos un paso hacia adelante muy estudiado, muy medido y con muchísima humildad".

"Creo que para el 18 de septiembre deberían haber vuelto todos los Sextos años".

SERGIO UÑAC - Gobernador de San Juan

"El país celebra el paso que dio San Juan, fundamental para otras provincias".



"Volvemos a ver los guardapolvos blancos, aunque sin poder ver las sonrisas".

"Celebro el enorme compromiso de los docentes y la comunidad sanjuanina".

NICOLÁS TROTTA - Ministro de Educ. de la Nación

Uñac y Trotta encabezaron la ceremonia

San Juan fue la primera provincia en volver a las clases presenciales. En este contexto, el gobernador Sergio Uñac inauguró las remodelaciones de la escuela 12 de Agosto, en Pocito, y participó del acto de regreso a las aulas, del que también participó de manera virtual el ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta. Durante la jornada, Uñac agradeció el accionar de los docentes y de los gremios que los representan, con quienes trabajaron para el armado de los protocolos.

El nuevo inicio de las clases hizo que muchos medios nacionales hicieran eco de la noticia. Durante el acto, el ministro de Educación local, Felipe de los Ríos, enalteció el accionar provincial y nacional y abrió la puerta para que este regreso sea una oportunidad para otras provincias.

Los cambios

Temperatura

Antes de ingresar a la escuela los alumnos y todo el personal debe presentarse ante un efectivo policial, quien les toma asistencia y les mide la temperatura. Durante el primer día los chicos dijeron que fue "raro" ser recibidos por un policía, pero la mayoría comentó que ya sabían que iba a ser así. Además de eso, antes de entrar cada alumno debe colocarse alcohol en gel.

Limpieza

En las escuelas, los porteros trabajaron mucho más que en épocas normales. El protocolo indica que deben limpiar las aulas cada 80 minutos, mientras los alumnos salen al recreo. Además deben hacer lo mismo en los patios, pasillos y baños. Durante la jornada de ayer las escuelas olieron a lavandina y detergente durante toda la jornada y los bancos estuvieron brillantes.

Señalización

Desde la vereda, las escuelas tuvieron señalización vertical y horizontal para que los papás, alumnos y todo el personal sepa qué hacer para cumplir el protocolo. "Mantenga distancia" fue uno de los carteles que más se repitió en los patios y en las aulas. En los ingresos de las escuelas hubo carteles indicando el lugar donde cada alumno debe esperar hasta que abran las puertas.

Recreos

Los recreos eran el momento más esperado por los estudiantes dentro de la escuela, sobre todo de primaria. Ayer, los chicos descubrieron que no podían estar donde quisieran durante ese momento. En los patios o pasillos de las escuelas hubo marcas en el suelo donde cada alumno debía permanecer para mantener la distancia. Los chicos vivieron los recreos con un poco de angustia y los definieron como "aburridos".