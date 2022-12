A pocos días de que cierre el 2022 se podría decir que fue el año "más normal" en muchos aspectos de la vida cotidiana, después de dos años que estuvieron marcados por la pandemia. En este contexto, y casi desde que inició este año, los eventos deportivos, corporativos o convenciones fueron la joyita de San Juan, pues trajeron miles de turistas de otras provincias y países. Es por esto que DIARIO DE CUYO entrevistó a sanjuaninos relacionados al sector turístico a nivel privado y público, para que contaran cuáles son las debilidades y fortalezas que tiene el turismo de eventos en San Juan. Todos coincidieron al decir que la infraestructura de las sedes de los eventos y la seguridad son lo mejor que tiene la provincia, mientras que la falta de plaza hotelera y de vuelos forman parte de las grandes deudas pendientes.

Esto lo ven como necesario para que la actividad siga creciendo, como lo viene haciendo desde hace varios años. Carolina Turcato, a cargo del Bureau de Eventos; Fany Perna, subdirectora de Turismo de Iglesia; Heber Tapia, director de Turismo de Calingasta; Silvia Yafar, presidenta del grupo Skal; Ariel Giménez, referente de la Cámara de Turismo de San Juan y de la Asociación de Agencias de Viajes; Fabio Nievas, presidente de la Asociación de Hoteleros y Gastronómicos de San Juan; y Martha Ovalles, presidenta de la Cámara de Turismo de Pocito, fueron los sanjuaninos consultados. Además de opinar sobre las debilidades y fortalezas del turismo de eventos, se animaron a ponerle nota (del 0 al 10) a San Juan como receptora de este tipo de turistas. En este sentido, la provincia aprobó y tuvo un promedio de 8 puntos sobre 10.

Una de las primeras personas consultadas fue la encargada del Bureau de Eventos, pues esta institución es la que tiene en sus manos la organización y distribución dentro del calendario anual de las diferentes actividades, para evitar que se superpongan. Sin poder disimular el orgullo que siente de que el turismo de eventos crezca año a año y se vuelva cada vez más fuerte, Turcato comentó que San Juan tiene muchas "cosas buenas", pero que le falta mucho por mejorar.

Este año hubo récord de eventos que trajeron turistas a San Juan.

"Como fortalezas puedo decir que San Juan tiene un montón de virtudes. Tenemos un clima y una naturaleza que es muy valorada por los turistas que llegan a los diferentes eventos. No muchos tienen ciudad y escenarios naturales como los diques o las montañas a pocos kilómetros de distancia. Después, hay cosas que los sanjuaninos quizás no valoramos, pero que son muy preciadas por quienes llegan a la provincia. Tenemos una ciudad limpia y segura. Cuando se organizan eventos, estos dos aspectos son muy tenidos en cuenta. En San Juan los turistas que llegan a los eventos, pueden salir de cenar e irse a su hotel caminando o salir a pasear a cualquier hora, de manera segura", dijo la especialista en este tipo de actividad y comentó que ella marca como fortaleza estos aspectos, según los comentarios que le hacen los turistas que llegan a San Juan y los organizadores de los eventos.

En coincidencia con todos los consultados, Turcato dijo también que hay dos factores que son fundamentales y que hacen que San Juan crezca. Ellos son: la cantidad y la calidad de sedes que hay para eventos, ya sean deportivos, culturales o de capacitaciones; y que la provincia cuenta con proveedores para casi todo tipo de eventos. "Tenemos todo tipo de empresas para la organización de eventos y para que lleguen turistas. Antes quizás teníamos que salir a buscar algunos servicios afuera de San Juan, pero eso ahora sólo pasa cuando los servicios locales están saturados", agregó.

Además de destacar que la infraestructura que hay en San Juan de estadios deportivos, auditorios y otros centros para convenciones "es excelente", los referentes del turismo de eventos dijeron que otras de las virtudes que tiene la provincia, razón por la cual fue calificada con un promedio de 8, son la capacitación permanente que reciben y que toman los prestadores y el trabajo en equipo que hay, desde hace unos años, entre los sectores privado y público. "Tenemos muchas fortalezas y una de ellas es la organización que tiene San Juan. Hace unos años, todo se hacía de manera más improvisada y quizás teníamos muchos eventos durante un mes, y después pasábamos mucho tiempo sin actividades", dijo Ariel Giménez, mientras que Martha Ovalles agregó: "Debo reconocer que se ha logrado una conexión importante entre lo público y lo privado, para amalgamar ambos sectores y trabajar en conjunto".

Todos dijeron que esta "conexión" y "trabajo en equipo" permiten que San Juan pueda recibir con mejores servicios a los turistas y a la vez el sector pueda crecer, porque hay movimiento de visitantes durante casi todo el año, siendo que antes sólo pasaba en temporada alta.

Mundial. Hubo varios eventos deportivos importantes durante este año. El Mundial de Hockey sobre Patines fue uno de los más importantes.

Si bien San Juan aprobó al momento de ser evaluado como receptora de turismo de eventos, todos dijeron que ponerle un 10 sería ponerle un techo. Sumado a que todos admitieron que quedan algunas cosas por pulir.

"La pandemia nos dejó pocos hoteles y muchas veces la demanda supera la oferta. Es por esto que creo que una de las mayores debilidades que tenemos es la falta de capacidad hotelera. Y no hablo sólo de hoteles 5 estrellas, sino de hoteles de 2 o 3 estrellas, que representan hoy la mayor necesidad. En este sentido, creo que necesitamos estar acompañados de políticas que ofrezcan líneas de crédito blandas que permitan inversiones. Si no, va a ser imposible. Los privados podemos tener muchas ideas, pero sin políticas no se puede hacer estas inversiones, que son a muy largo plazo", dijo al respecto Nievas y comentó, al igual que varios de los entrevistados, que para eso es necesario recuperar al menos las 1.000 camas que se perdieron durante la cuarentena, ya que hoy la provincia tiene casi 9.400 camas en total.

"Hubo eventos como el Superbike, en que tuvimos que hacer el pernocte de más de 150 personas afuera de San Juan, porque ya no había disponibilidad de hoteles 5 estrellas en la provincia. Nos vendría muy también un hotel de cadena", agregó Yafar.

Otra de las debilidades que los consultados dijeron que hay en San Juan y que para ellos serviría para que el turismo de eventos crezca aún más, es la falta de conectividad aérea: los vuelos semanales, considerando Buenos Aires y Córdoba, son sólo 15. "El estado de las rutas no es el óptimo para que los visitantes lleguen a los departamentos alejados o distintos puntos de la provincia. Pero creo que la mayor debilidad es la falta de conectividad aérea. Hoy San Juan sólo tiene algunas frecuencias a Buenos Aires y Córdoba, pero lamentablemente no es la cantidad óptima. Cuando comparamos con Mendoza, que tiene casi 13 frecuencias diarias con estas provincias, San Juan está mostrando una debilidad", agregó Heber Tapia, mientras Fany Perna, de Calingasta, dijo que además de la falta de vuelos, la poca frecuencia que hay de colectivos a los departamentos alejados hace que los turistas que se hospedan en el Gran San Juan muchas veces no puedan llegar a las zonas alejadas por este problema.

PROTAGONISTAS

SILVIA YAFAR - Presidenta del grupo Skal

"San Juan tiene la facilidad de tener salas, anfiteatros y auditorios concentrados en una zona y eso es muy positivo. Sumado a eso, son salas que tienen todo lo que se necesita para eventos y que se consiguen a bajo costo para los organizadores".

HEBER TAPIA - Turismo de Calingasta

"Otra de las grandes fortalezas de San Juan es la capacitación que tiene el recurso humano. Hay profesionales excelentes que le dan un valor agregado a la actividad y que hacen que todo sea organizado con mucho compromiso y conocimiento".

CAROLINA TURCATO - Bureau de Eventos

"Es necesario que todos los sanjuaninos estén al tanto cuando hay un evento. Nuestro calendario puede ser pedido por todos, porque cuando llega gente a los eventos hacen que hasta los kioscos y almacenes de barrio tengan más ventas".

ARIEL GIMÉNEZ - Cámara de Turismo

"Este año tuvimos más de 600 eventos y eso implicó que vinieran miles de turistas. Estamos además organizando eventos de mucha calidad. Los privados tenemos que seguir capacitándonos para brindar mejores servicios a los visitantes".

MARTHA OVALLES - Prestadora turística

"Al hablar de fortalezas es importante destacar la excelente intervención del Estado en cuanto a la organización y difusión de los diferentes eventos. Se viene realizando un muy buen trabajo en pos de aumentar el turismo de eventos".

FABIO NIEVAS - Hoteleros y Gastronómicos

"Para mirar al futuro tenemos que pensar en más líneas de financiamiento para los privados. Esto nos va a permitir crecer en capacitaciones y servicios, teniendo en cuenta que ya hay reservas para eventos que se realizarán el año que viene".