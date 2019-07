Hoja de ruta. Los mochileros astronómicos estuvieron en la Casa de la Cultura de Santa Lucía para enseñar de astronomía de manera didáctica y divertida a los participantes de la charla.

Bryan González, de 29 años, y Pablo Urrea, de 26, son astrónomos venezolanos que lograron combinar pasión y sobrevivencia. Recorren Latinoamérica para enseñar astronomía hasta en los pueblos más recónditos a cambio de hospedaje y comida. Estos mochileros astronómicos ahora están en San Juan para observar el eclipse solar y visitaron varias escuelas para enseñarles a los chicos de manera práctica y divertida sobre el mundo astral.

Bryan fue quien puso en marcha este emprendimiento, tras perder el trabajo que tenía en el Humboldt de Caracas, el planetario más grande de Venezuela, a raíz de la crisis que afecta a su país. Esto lo obligó a buscar una alternativa para seguir trabajando sin dejar de lado su pasión. "Decidí dejar Venezuela para buscar un futuro mejor. No tenía muchos recursos económicos para viajar y me convertí en mochilero. Comencé a recorrer Latinoamérica con dos mochilas, una con pertenencias personales y otra con láminas, maquetas y juguetes para enseñar astronomía especialmente en lugares alejados donde no tienen acceso a esta ciencia", dijo González

El astrónomo dijo que comenzó en diciembre del 2017 con este proyecto al que llamó "mochila astronómica" y con el que recorrió algunas localidades de Colombia, Ecuador y Perú para enseñar astronomía a cambio de alojamiento y comida. Después, cuando su labor comenzó a conocerse y tomar un poco de trascendencia, comenzó a aceptar un aporte voluntario de quien se lo ofreciera. Fue entonces que decidió sumar al emprendimiento a su amigo Pablo Urrea quien desde Venezuela ya colaboraba en el mismo. "Como yo no tenía computadora le enviaba a Pablo fotos de las charlas que daba para que generara un contenido audiovisual y lo subiera a las redes sociales, para que la gente conociera de este proyecto y me contactara. En diciembre del año pasado, mi amigo se sumó al proyecto que pasó a llamarse Mochileros Astronómicos", contó González.

Hace una semana ambos especialistas llegaron a San Juan para seguir con su emprendimiento, motivados por el eclipse solar de mañana 2 de julio. Ya visitaron varias escuelas donde les mostraron a los chicos, de manera divertida, algunos conocimientos astronómicos. "Las actividades que hacemos son dinámicas e interactivas. A los chicos les hacemos tirar piedras para hablar sobre los asteroides o que confeccionen un cohete con materiales reciclables para que aprendan sobre propulsión a chorro. Los niños se divierten mucho y nosotros nos sorprendemos con algunas reacciones inesperadas", sostuvo González.