Las nubes cubrían la cima de los cerros y la sensación térmica no superaba los 3 grados Celsius. Esto, a pesar de que era plena siesta. A simple vista, el pronóstico parecía desalentador, pero sólo bastó con pasar el paredón del Dique de Ullum e ingresar al sector llamado Loma de Las Tapias, para ver que el frío no pudo con las ganas de caminar entre las montañas sanjuaninas. Así fue que unas 300 personas, entre adultos y niños, participaron ayer de una salida de trekking gratuita organizada por el Ministerio de Turismo de la provincia.



La salida fue puntual. A las 14.30, los coordinadores formaron una ronda con la gente y dieron pautas para realizar el trekking sin inconvenientes. Dividieron a los participantes en grupos, según las edades y empezaron a penetrar las entrañas de los cerros sanjuaninos. De dificultad baja a media, la caminata se transformó en pocos minutos en la mejor arma para combatir el frío. La llovizna, que por momentos paraba para dar paso a una brisa helada, no fue excusa para aminorar el paso. Todo lo contrario. Mientras que los adultos disfrutaron de un paisaje único, caminando por senderos empinados, los chicos jugaron a explorar cada rincón.



La recompensa de una caminata de poco más de una hora fue una semita con mate cocido caliente.

A calentar. Antes de salir, los coordinadores cantaron e hicieron juegos para que la gente calentara el cuerpo. Fue la antesala de un paseo que quedará en la memoria.

Más datos

En agenda

Desde el Ministerio de Turismo planean dejar de manera permanente esta clase de salidas de trekking por la buena aceptación que la actividad tuvo durante estas vacaciones de invierno.

Turistas

Si bien participaron muchas familias sanjuaninas, hubo buena cantidad de turistas que se anotaron previamente para poder formar parte de la excursión entre las montañas.