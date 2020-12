El martes pasado, la noticia de un nene de 2 años que fue hallado atado a una columna en la vereda de su casa en plena siesta conmocionó a San Juan. En este contexto, Carlos Olivera, director provincial de Niñez, dijo que este tipo de vulneración de los menores es habitual, aunque no con esta gravedad. De hecho, comentó que el 102, la línea que recibe los pedidos de ayuda ante distintos problemas con niños y adolescentes, trabaja sin parar a diario. Y señaló que hasta fines de noviembre y en relación al mismo periodo de 2019, las atenciones de niños tras llamados a esta línea aumentaron un 85% en la provincia. Dato que los sorprendió teniendo en cuenta que a principio de año las llamadas (no así las atenciones brindadas) habían disminuido en el contexto de la pandemia. A la vez, según las estadísticas, hubo meses en que los abordajes casi se cuadruplicaron. Olivera dijo que fue porque hicieron más controles y tuvieron más personal.

"El 102 es una línea muy solicitada por muchos problemas, no sólo por los relacionados a la vulneración de los derechos de los niños, sino también por violencia de género y otras cosas que nosotros no abordamos", dijo Olivera. Agregó que en relación a otros 102 (de otras provincias), el de San Juan es uno de los únicos que funcionan las 24 horas, todos los días del año. "Si bien las llamadas son numerosas día a día, nosotros llevamos una cuenta más intensiva de los reportes. Es decir, de las familias que visitamos para constatar el estado de vulneración de los niños que se denunció. Hay veces que lo podemos constatar y otras que no. A partir de ahí comenzamos con las medidas de protección para los menores", explicó el funcionario y dijo que en 2019 desde enero hasta noviembre hubo 1.087 intervenciones, mientras que en el mismo periodo de este año los abordajes llegaron a los 2.016, es decir, 85% más.

Dentro de las estadísticas que maneja Niñez, las intervenciones luego de llamados al 102 son fundamentales, pues es donde la comunidad más denuncia. También hacen actuaciones por resoluciones que llegan desde la Justicia o que las realizan de manera espontánea, pero esas son las menos. Según las intervenciones que realizaron este año, los tres meses con mayor trabajo fueron junio, julio y agosto. En esos meses, Niñez intervino en promedio en 8 casos por día (743 en total), mientras que en los mismos meses del año pasado ese promedio era de 3 casos diarios (289 en total). Dentro de estos tres meses, julio fue el que tuvo más intervenciones y a la vez fue el que más creció en relación a 2019. Durante este mes hubo 287 intervenciones, frente a 75 del año pasado.

Según Olivera, el aumento de abordajes en esos meses se debe a dos razones fundamentales. Una de ellas es que hubo más promoción en los departamentos sobre la línea 102 y porque durante algunos meses, como lo es el trimestre con más intervenciones, tuvieron más trabajadores abocados a esta línea que años anteriores. "El contexto de Covid-19 influyó en el aumento. Tenemos muchos programas que no funcionaron y movimos a personas de ahí y por eso tuvimos más personal para el 102. Entonces, al tener más gente trabajando tuvimos más intervenciones", resaltó y dijo que en relación a los casos que abordaron la gran mayoría son relacionados a la negligencia. Es decir, casos de niños que están descalzos; sin abrigo, en invierno; en plena siesta de verano, sin zapatillas y en la calle o que tienen habitualmente mala higiene y ese tipo de falta de cuidados. "Sin embargo, hay negligencias más graves que son las relacionadas a la no escolarización de los niños, a la falta de DNI y otras vulneraciones de derechos fundamentales para el desarrollo", explicó y dijo que la segunda causa más común, es el abandono temporario. Sobre esto, señaló que se trata de niños que por alguna razón permanecen tiempo solos, situación que los pone frente a varios peligros. Resaltó que la mayoría de las veces el abandono temporario no es porque los papás se fueron a trabajar, sino porque salieron a hacer compras o trámites. "Y también nos encontramos con papás que salen a bailar o a otros lugares y dejan de manera habitual a sus hijos solitos", concluyó y dijo que ante estas situaciones y muchas más, ellos pueden aplicar dos tipos de medidas de protección dependiendo la gravedad del caso. La más dura, es la quita de los niños. Sobre esto y en relación al caso caucetero que conmocionó tanto, Olivera dijo que el nene atado y su hermanito de 4 años permanecerán al cuidado de la abuela paterna, hasta que se defina cuáles son los pasos a seguir. Este caso salió a la luz, luego de que una vecina denunciara al 911 y al 102 que el pequeño estaba atado en la vereda de la casa, descalzo, al sol y soportando un calor inhumano.

Abril, muy tranquilo

51 casos abordados hubo en abril de este año. Fue el mes en el que hubo menos asistencias del personal de la Dirección de la Niñez. El resto de los meses hubo entre 130 y 287 abordajes tras llamados al 102.

Personal

De manera habitual el 102 trabaja con 12 operadores territoriales, que son las personas que hacen las intervenciones, tras las denuncias. A ellos se suman los choferes, los operadores telefónicos y los coordinadores que tiene la línea. Este personal se divide en turnos para poder trabajar todos los días.