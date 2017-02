Yenhy Tortosa fue elegida como la nueva reina de Zonda, para representar al departamento en la Fiesta Nacional del Sol 2017. La joven tiene 22 años, estudia la carrera de Comunicación Social e inglés. En una entrevista con DIARIO DE CUYO dijo que es amante de la lectura y el fútbol.



- ¿Cómo te presentarías ante el público?



- Como una buena persona, que le gusta participar de actividades comunitarias. Desde chica voy a un grupo de scouts. Ahí trabajamos mucho contra el tabaquismo y el alcoholismo. Estoy participando como voluntaria en Fundame y siempre me prendo en las campañas de donación de sangre y pintar escuelas. Soy tranquila, siempre me gustó hacer deporte y me encanta el fútbol. Pocas veces salgo a bailar. Pertenezco a la Iglesia Adventista del Séptimo Día, creo mucho en Dios y estoy segura que gracias a él estoy acá.



- ¿Cómo ves la religión en la provincia?



- Creo que está bien encaminada. Se respetan mucho las distintas creencias. En mi caso particular creo que cada uno tiene la posibilidad de elegir en qué creer y eso es muy positivo para la provincia.



- ¿Cuál es la problemática social que más te afecta?



- Últimamente se escucha hablar mucho de violencia contra la mujer y femicidios. Eso me toca mucho porque es una situación grave, sobre todo por la cantidad de mujeres que sufren en el mundo. A las zondinas nos tocó de cerca con la muerte de Talía. Además, un informe mundial que leí hace unos días, decía que en Brasil cada dos minutos violan a una mujer. Me parece bárbaras las campañas que se hacen para combatir estos delitos y para defender los derechos de las mujeres. Pero no me gusta el feminismo extremo.



- ¿A qué te referís con feminismo extremo?



- Las mujeres muchas veces exageran con las campañas. No me gusta que se falte el respeto en las causas femeninas. Hay ocasiones en que estos grupos se juntan para defender los derechos de las mujeres, pero dejan de lado los de otras personas. Hay grupos que se van a los extremos, con pintadas violentas o escraches. Podemos expresarnos, pero respetando a todos.



- ¿Te interesa la política?



- Me gusta mucho conocer y charlar de política. Leo todos los días los diarios, me encanta leer. En las mañanas cuando me levanto para ir a la facultad veo los diarios en internet o aprovecho el viaje en colectivo -va a estudiar en micro- para leer los medios nacionales.



-¿Cómo ves a Zonda?



- Es un departamento hermoso y con muchos puntos turísticos que son de excelencia. Tenemos complejos de cabañas, camping, paisajes, restaurantes, museos y hasta ferias regionales y artesanías para que la gente llegue al departamento para pasar días hermosos.



- Pero, en cuánto a obras, infraestructura y servicios, ¿cómo ves a tu departamento?



- Estamos bien y avanzamos un montón. Amo mi departamento y me encanta que día a día crezca. A la vez, me gusta que siga conservando cualidades de pueblo. Nos conocemos todos y todavía podemos dejar el auto abierto o la moto en la vereda. Acá todavía tenemos seguridad, a pesar de que estamos a 25 minutos de la Capital. Rogamos no perder esa tranquilidad.