Ayer arrancó una nueva edición de Argoliva, en un clima poco favorable para la olivicultura, tras el regreso de las retenciones a la exportación. Algunos referentes del sector reconocieron que la actividad atraviesa por un mal momento por la incertidumbre económica, pero que sigue contando con el apoyo del Gobierno local para continuar. En este contexto de crisis se suspendieron dos de las actividades programadas en el marco de Argoliva. Fueron el Encuentro Interempresarial, con empresarios locales y chilenos, y la Mesa Olivícola Nacional, en la que participarían referentes de todas las provincias. El evento seguirá hasta el próximo viernes.



"Si no fuéramos optimistas no seríamos productores", dijo Juan Pablo Castellanos, al frente de la Cámara Olivícola de San Juan, para referirse al presente y al futuro de la actividad. En primer lugar hizo referencia al momento de "incertidumbre" por el que atraviesa el país y que afecta a todos los sectores, especialmente al de los pequeños y medianos productores. Dijo que la olivicultura se rige básicamente por precios "fijados" por otros países y por las exportaciones, dos de los temas más complicados de manejar y superar actualmente. "Estamos en un compás de espera hasta saber cuál es el real alcance de las medidas que anunció el gobierno nacional. Pero agradezco la predisposición del ministro de la Producción, Andrés Díaz Cano, que al suspenderse la Mesa Olivícola Nacional nos convocó a los productores para evaluar qué hacer para salir adelante y para ratificar el apoyo brindado", dijo Castellanos.



Por su parte, el ministro Díaz Cano sostuvo que la aplicación de las retenciones se hizo de manera indiscriminada entre los sectores productivos, lo que perjudica notablemente a los pequeños productores. Sostuvo que los impuestos a la exportación de soja en la Pampa Húmeda no son los mismos para la olivicultura en San Juan, porque la local es una actividad que requiere mayor mano de obra y cantidad de insumos. "Una vez que conozcamos la letra chica de estas medidas vamos a reunirnos con los ministros correspondientes para rever el tema de las retenciones y tratar de conseguir acciones más beneficiosas para la provincia. De todos modos nuestro Gobierno va a seguir haciendo todo lo necesario para apuntalar la olivicultura", dijo el ministro.

>Agenda de actividades

Argoliva arrancó ayer con una cata pública de aceites de oliva, en la Plaza Seca del Centro Cívico. Continuará hoy con otra cata, a las 12, en el mismo lugar. Mañana se realizarán las Jornadas de Capacitación y Actualización Olivícola, en el Salón Eloy Camus del Centro Cívico, a las 8,30. Mientras que a las 20.30 se hará la entrega de premios del Concurso Internacional de Aceite de Oliva, en el Salón Le Parc. El viernes se realizará la Expo Argoliva, en la Plaza del Bicentenario, a las 18. También tendrá lugar el concurso de cocina en el que participarán estudiantes de gastronomía.



Sostuvo que los productores locales seguirán recibiendo subsidios para fletes, créditos para cosecha y acarreo, y préstamos subsidiados para la producción, de modo de apoyar al sector.