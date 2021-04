"De mis tres hijos, uno solo fue dos veces a la escuela y los otros lo hicieron solamente un día desde que empezaron", dijo Johana Jofré, una mamá. Al igual que ella, otros padres de alumnos de la escuela Paulo VI contaron, mientras cortaron la calle de ingreso del establecimiento, que los chicos no tienen clases por falta de aulas. Ante este reclamo, autoridades del Ministerio de Educación asistieron a la escuela, que está ubicada en Cochagual, en Sarmiento, y prometieron empezar, al cierre de esta edición, con la colocación de los primeros módulos. Es que el establecimiento escolar quedó inhabilitado luego del terremoto del 18 de enero pasado.

El edificio de la escuela Paulo VI tiene 104 años. Ahí, asisten 128 alumnos (entre Nivel Inicial, Primaria y Secundaria). Sólo la primaria tiene 90 estudiantes. Actualmente son divididos en 2 aulas, que son las que están habilitadas. Es por esto que hay chicos que sólo asistieron 1 o 2 días a clases desde que comenzaron con la presencialidad. Es en este contexto que los papás piden que les instalen los módulos, pues sumado a eso no tienen conectividad como para hacer tareas virtuales, desde sus casas. "Queremos una solución rápida porque los chicos ya perdieron un año de clases y no queremos que pasen otro año igual. Entendemos que el terremoto dañó mucho la escuela, pero nos prometieron 6 módulos que aún no llegan", dijo otro papá durante la manifestación que hicieron ayer. "Es una vergüenza que estemos así. Nos dijeron que nos van a dar una solución y esperamos que eso sea verdad, porque sentimos que nos mienten. Nos prometieron los módulos hace mucho y aún estamos esperando", dijo Claudia Agüero, otra madre que se manifestó en el departamento Sarmiento.

La escuela. El edificio del establecimiento escolar tiene 104 años y quedó inhabilitado tras el terremoto.

Ante este reclamo, la comunidad educativa recibió la visita de autoridades de la Municipalidad de Sarmiento, del Ministerio de Educación y de la empresa que trae a San Juan los módulos. Alicia Vargas, a cargo de la Secretaría de Coordinación Administrativa Financiera, contó que luego de escuchar la queja de los papás les comentó que pronto tendrán una solución. "El terremoto agravó la situación de la escuela -pues antes del sismo ya estaba previsto la construcción de un nuevo establecimiento por el deterioro del edificio- y ahora tenemos previsto colocar 6 módulos áulicos", dijo la funcionaria y comentó que desde la empresa les dijeron que estuvo demorada la llegada de los módulos a San Juan por la demanda que tienen desde otras provincias. Vargas explicó que los módulos están siendo ensamblados y que ayer empezaban a ser colocados. Además dijo que calculan que en un plazo de 10 días aproximadamente estarán las 6 aulas listas para que los chicos puedan asistir con más frecuencia a la escuela. "Los módulos necesitan instalaciones eléctricas entre otras cosas, no es llegar, ponerlos y listo", explicó Vargas y dijo que por eso la demora, pero que es factible que a medida que los vayan colocando se irán habilitando para reactivar las clases. También explicó que además de las aulas, instalarán módulos de aislamiento, módulos sanitarios y módulo cocina.