A poco más de un mes para el censo nacional 2022, las autoridades van ajustando clavijas porque son muchos aspectos a considerar. Uno de ellos radica en las personas que viven en situación de calle y por estas horas definen cómo será el operativo para poder censarlas. De momento, desde el Instituto de Investigaciones Económicas y Estadísticas adelantaron que los censistas trabajarán de noche y lo harán en la previa del feriado nacional por el censo, por lo tanto comenzarán al anochecer del 16 de mayo y concluirán en la mañana del 17.

Según explicó Claudia Lecich, directora del Instituto de Investigaciones Económicas y Estadísticas de la provincia, la rama sanjuanina del Indec, están coordinando todas la acciones con el Ministerio de Desarrollo Humano, cuyo personal será el encargado de hacer el censo entre las personas en situación de calle.

Lo decidieron de esa manera porque ellos saben cómo trabajar con quienes viven en espacios públicos o en refugios; y especialmente porque suelen conocerlos a través de la asistencia que les brindan. Esto será clave para ir a buscarlos y poder obtener la información necesaria para completar los formularios.

El día del censo habrá aproximadamente 13.000 censistas recorriendo las viviendas.

En esta planificación es que estuvieron realizando un relevamiento previo y de momento han contabilizado aproximadamente unas 60 personas en situación de calle, que en general eligen esa forma de vida y suelen ocupar lugares puntuales en los diferentes departamentos. De todos modos, la mayoría están concentrados en el Gran San Juan, fundamentalmente en Capital.

En el caso de aquellos que generalmente pernoctan en refugios, quienes estén a cargo de esos establecimientos serán los responsables de registrarlos a través del censo digital, de acuerdo a lo establecido por el Indec.

"Todavía no hemos definido la cantidad de censistas, algo que estará listo en los próximos días. No obstante, creemos que no serán necesarios tantos por la cantidad estimada de personas que están en situación de calle", apuntó Lecich.

Esta modalidad de hacer una recorrida nocturna es parte de lo que las autoridades denominan "Relevamientos especiales del Censo 2022", que son tres. Además del censo a quienes viven en la calle, otro de los operativos incluye el de viviendas colectivas, que a su vez se subdivide en aquellas con residentes habituales permanentes (colegios internados, cuarteles, establecimientos de salud, hogares de niñas, niños y adolescentes, hogar de personas mayores, hogar de religiosos o prisiones) y con residentes temporales (alojamientos turísticos, campamentos y otros).

El tercero abarca a las áreas rurales, un operativo que en San Juan está en plena etapa de planificación por la dificultad que implica. Y es que no será fácil acceder a determinadas zonas, como los puestos en zona cordillerana, por ejemplo, para lo cual será necesario recurrir a diferentes fuerzas de seguridad, entre otros aspectos. Además, está previsto que el relevamiento en áreas rurales comience mucho antes que el llamado Día del Censo, que será el 18 de mayo.



