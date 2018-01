Fin de semana fatal. El penúltimo fin de semana del 2017 fue el más fatal de todo el año en la provincia. Entre el 24 y el 25 de diciembre fallecieron 7 personas tras protagonizar un siniestro vial.





Tras conocerse que en el 2017 volvió a crecer la cantidad de víctimas fatales en siniestros viales en San Juan, tras 4 años en baja, DIARIO DE CUYO realizó un sondeo entre sus lectores para conocer su opinión respecto a diferentes aspectos de esta realidad. El 98% respondió que cree que la imprudencia es la principal causa de estos hechos. Mientras que la mayoría también sostuvo que está de acuerdo con que se intensifique los controles de tránsito, pero que no apoya el aumento del monto de las multas, inclinando la balanza hacia la prevención y no hacia el castigo. En la encuesta que se realizó a través de la página web de este diario participaron 3.054 personas.



La primera pregunta del sondeo fue sobre si la imprudencia es la principal causa de los siniestros viales. Y los resultados fueron más que contundentes. El 98% de los lectores respondió que sí, mientras que el 2% dijo no. Esta opinión popular coincide con los dichos oficiales y de los especialistas en el tema. Tanto el ministro de Gobierno, Emilio Baistrocchi, como el coordinador de Seguridad Vial de Rawson, Daniel Valenzuela, sostuvieron en diferentes notas realizadas por este medio que la falta de conciencia de la gente lidera el ranking del origen de estos hechos. Es por este motivo que se cambió su denominación de accidentes a siniestros viales, ya que el primer término alude a un acontecimiento que se da inesperadamente y que no se puede prevenir ni evitar.



Curiosamente la mayoría de los participantes de la encuesta sostuvo que siempre respeta las normas de tránsito. El 74% dijo que si y el 26%, que no. Respuesta que generó algunos comentarios de los lectores. "Cuando nos eduquemos y aprendamos a respetar las leyes y al prójimo ahí comenzaremos a bajar las estadísticas. Todos contestamos esta encuesta, pero seguro que después seguimos hablando por celular mientras manejamos, no respetamos al peatón en la senda peatonal, estacionamos en doble fila en cualquier momento e insultamos al policía que tiene razón", comentó Marcelo Nievas.



A través del sondeo también quedó en evidencia que la mayoría de los lectores apoyan las medidas preventivas más que las de sanción. El 75% sostuvo que los operativos de tránsito que realiza la Policía de San Juan no son suficientes ni efectivos para prevenir los siniestros viales, mientras que el 84% se mostró a favor de que los mismos se intensifiquen. "Todos somos buenos pero si sabemos que nos están controlando firmemente seremos mejores", comentó Daniel Grasso, uno de los lectores que participó de la encuesta.



También la mayoría se mostró a favor de la implementación del sistema de fotomultas. El 62% dijo sí a esta medida, mientras que el 38% se mostró en contra. Cabe destacar que a fines de enero comenzará a implementarse este sistema de control en Rawson, siendo el primer departamento en ponerlo en marcha.



De todos modos, más de la mitad de los lectores sostuvo que no está de acuerdo con que se incremente el monto de las multas por infracciones de tránsito. Así lo dijo el 58% frente al 42% que sí apoya esta medida. "Prevenir no significa recaudar", comentó Jano Ciro.



En cuanto a las políticas preventivas que puso en marcha el Estado para disminuir la cantidad de siniestros viales y de muertes por esta causa, la mayoría de los participantes del sondeo sostuvo que no son suficientes. Así opinó el 87% de ellos. En este marco, el 90% dijo que no se le da suficiente importancia a la Educación Vial en las escuelas. "En este país hace años que está declarada la emergencia vial, pero yo no lo veo reflejado en las políticas de estado. Tendría que haber una materia en las escuelas para educar a las generaciones venideras", comentó Paul Ciavatta.



En tanto que Sergio Nafa sostuvo que "el problema y su solución se sintetizan en sólo dos palabras: cultura y educación".

Comentarios de lectores

FIGUEROA, GABRIEL NICOLÁS

"No hay conciencia para conducir en la mayoría de la población. De un día para otro suben de nivel pasan de la bici a un auto y se creen Reutemann".

MORILLA, RICARDO

"El problema más grave son los que manejan alcoholizados. No hay que hacerles multas. Grave error. Tienen que ir presos mínimo 5 años".

LUCERO, OCTAVIO

"Todo es un negocio realmente, si no fuese así tendrían que empezar a pensar por qué venden vehículos que superan la velocidad permitida".

RIVEROS GUARDIA, MÓNICA

"Cuando las personas dejemos de sentirnos todopoderosas y valoremos en serio nuestra vida y también la de los demás, esto va a mejorar".

MARTÍN, PABLO

"Lo mejor es comprarse un caballo y una carretela, porque no pagan el seguro obligatorio, no hay que usar cinturón de seguridad ni hay que hacerle la RTO".

Opinión

Campaña incisiva y perseverante

Williams Martínez Comisario inspector retirado y referente de operativos viales

"A la gente no se la tiene que castigar y cobrarle una multa porque sí, si no que primero hay que darle la oportunidad de que conozca todos los detalles de las normas que tiene que respetar y de que entienda los peligros y consecuencias de no respetarlas. Por eso hay que apuntar a una campaña de educación vial, de información y concientización diseñada por especialistas y que sea incisiva y perseverante. Cuando en 2008 estuve a cargo de la Comisaría 22da, en Iglesia, iniciamos una campaña con estas características que nos mereció una distinción por ser el único departamento de todo Cuyo que durante ese año no tuvo siniestros viales ni víctimas fatales. Lo primero que hice fue que los 27 efectivos a mi cargo se capacitaran para formar parte tanto de los operativos de prevención como de control de tránsito. Paralelamente algunos oficiales daban educación vial en las escuelas, mientras otros hacían un programa de radio sobre este tema. También pusimos dos números de teléfono a disposición de los vecinos para que llamaran y realizaran consultas. Y, para completar, hicimos fotocopias ampliadas de las partes más importantes del Código de Faltas y de la Ley de Tránsito y las pegamos en todos los edificios públicos y negocios. Esta campaña duró un par de meses y siempre hizo hincapié en que a partir de determinada fecha comenzaría el operativo de control con tolerancia cero. De esta manera la gente no tenía excusa para no cumplir. Realmente tuvimos éxito".