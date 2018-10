Un intenso viento comenzó a soplar antes del amanecer de este lunes y, como consecuencia, las autoridades del Ministerio de Educación decidió suspender las clases en el turno mañana.

La información, difundida minutos antes de las 7, indicó que "se determinó suspender preventivamente la actividad escolar en el turno mañana ante el intenso viento que sopla desde la madrugada de este lunes".

Y aclaró: "No se computará la inasistencia a estudiantes, docentes y personal que no acudan por no poder llegar a los establecimientos".

En cuanto a lo que sucederá en los turnos tarde, vespertino y nocturno, determinó que "se sigue atentamente la evolución meteorológica. A las 12 se emitirá un nuevo comunicado sobre la actividad".