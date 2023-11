Desde hoy los clubes y balnearios pueden inscribirse para obtener la habilitación que les permitirá abrir durante el verano. Sin embargo, varios propietarios adelantaron a DIARIO DE CUYO que no definieron las tarifas y que no saben aún cuándo las tendrán definidas, debido a la incertidumbre económica.

Sí bien en los clubes con pileta reina la indefinición de tarifas, los responsables de los mismos garantizaron el funcionamiento a pleno durante el próximo verano gracias a las obras que encararon para hacerle frente a la falta de agua, producto de la histórica sequía que afecta a la provincia.

La devaluación y la suba indiscriminada de precios son los factores principales por los cuales los responsables de clubes con piletas aún no saben cuánto se le cobrará a la gente por ingresar a las instalaciones durante la temporada estival. Así lo afirmó Joaquín Gisbert, presidente del Centro Valenciano, quien agregó que primero "hay que sacar bien las cuentas" antes de definir una tarifa. Durante el verano pasado se cobró en este centro $10.000 por persona la temporada de tres meses. "Estamos esperando ver cuánto van a cobrar los guardavidas, cuánto costarán los materiales y mano de obra para dejar la pileta a punto, y cuál será el sueldo extra que tendremos que pagarle a la persona que se encargará de revisar los carnet de ingreso a la pileta, ya que ahora Náutica nos exige que no sea el guardavidas el que lo haga para que no se distraiga de su tarea. No sabemos con certeza cuándo tendremos la actualización de las tarifas", dijo el hombre.

La misma indefinición rige en el club Richet-Zapata, donde aún no han podido comprar los materiales para refaccionar la pileta debido a la inflación. Gabriel Maldonado, responsable del lugar, dijo que aún se está evaluando qué tarifas se aplicará durante el verano, ya que el objetivo es atraer gente, pero sin perder las ganancias. "El verano pasado se cobró $800 por personas los días de semana y $1.000 los fines de semana, pero estimo que como mínimo a esos precios habrá que aplicarles un aumento de un 150% para alcanzar a cubrir los gastos y no perder plata", dijo Maldonado.

Garantía. Pese a la crisis hídrica que afecta a la provincia, los clubes con pileta funcionarán normalmente.

Por su parte, José Arce, del Club Banco Hispano, dijo que la inflación obliga a actualizar las tarifas en forma permanente y que por eso esperarán unos días más para definir los precios del verano. "La cuota de socio actual es del $4.500 por persona mayor de 6 años. El mes pasado era de $3.200, pero hubo que subirla. Aparte, hay que pagar el carnet de acceso a la pileta, lo que incrementa más los costos. Por eso también estamos pensando lanzar algunas promociones, especialmente para las familias que traen sus hijos a la colonia de verano, pero aún no lo tenemos resuelto", dijo Arce.

En tanto que en el Centro Comercial de Santa Lucía calculan que las tarifas para el verano 2023-2024 subirán hasta un 140%. Así lo dijo la gerente de esta institución, Elizabeth Onsalo, quien agregó que durante la temporada pasada se cobró $4.000 por persona, los 3 meses. "Si tenemos en cuenta el aumento del salario entre diciembre 2022 y diciembre 2023 que es de un 140%, ese es el incremento que deberíamos aplicar a las tarifas, pero puede ser más o menos. Posiblemente lo definiremos en la segunda quincena de noviembre", sostuvo la mujer.

La Comisión Directiva de la UVT tampoco ha definido aún las nuevas tarifas. Posiblemente lo haga tras el balotaje. El verano pasado cobró $5.000 por persona el acceso a la pileta.

En el balneario Las Viñas se da la misma situación que en los clubes, pero con expectativas muy positivas. "Confiamos en que más gente se a inclinar a venir a la pileta porque debido a la crisis económica son menos las personas que van a poder viajar de vacaciones. Por eso también se está analizando bien cuánto se va a cobrar. El verano pasado la tarifa no superó los $1.500 por persona", dijo Claudia Alvarado.

En Ausonia y en el Complejo El Paraíso tampoco definieron las tarifas aún y no saben a ciencia cierta cuándo lo harán porque, incluso, no está definida la fecha oficial de apertura para las piletas, que la determina el Gobierno.

Pese a la incertidumbre de precios y a la crisis hídrica, los clubes y piletas que aparecen en esta nota garantizaron su funcionamiento durante la próxima temporada estival. Esto es gracias a las obras que encararon entre el 2021 y el 2022 para tener agua suficiente para llenar las piletas, luego de que la sequía deprimiera las napas subterráneas de donde la extraen.

Es el caso de la UVT, que en el 2021 se vio obligada a profundizar la perforación existente. El mismo trabajo realizó Ausonia y el Centro Comercial de Santa Lucía, el año pasado. Y es el trabajo que está realizando actualmente Richet-Zapata, para garantizar el agua para la pileta.