"Empezamos a tener casos de gripe A. Es decir, el virus ya está circulando. Por eso pedimos que aumente la vacunación, para que tengamos una mayor cobertura", le dijo ayer a este diario Mónica Jofré, jefa de Epidemiología. Mientras que Fabio Muñoz, jefe de Inmunizaciones, comentó que en San Juan sólo el 41% de la población objetivo recibió la dosis correspondiente de antigripal. Y si bien era esperable que llegara la gripe A en esta época a San Juan, el bajo porcentaje de vacunación enciende todas las alarmas.

Según Jofré, los casos de personas que tienen alguna infección respiratoria son muchos en San Juan y eso hace que se encienda la alarma. "Vemos que tanto en la Salud Pública como privada hay muchas personas que requieren internación. Y cuando a algunos de ellos se les hizo el panel de virus respiratorio, los resultados dieron que se trata de gripe A. El virus está en San Juan y tenemos que hacer todo lo posible para vacunarnos", dijo y no dio detalles de cuántos casos hay actualmente. Sí contó que todas estas personas no estaban vacunadas contra la influenza A. En este sentido, dijo que es importante destacar que las personas comienzan a generar anticuerpos a los 10 a 15 días de haber sido vacunadas.

Por su parte, Muñoz comentó que de las 217.000 personas que integran el grupo de riesgo de la vacunación antigripal, sólo 89.000 recibieron sus dosis. De ellas, unas 80.000 son personas adultas (mayores de 65 años y los adultos que tienen alguna comorbilidad), el resto son niños. "Estamos muy flojos con la vacunación. Las personas no están asistiendo a los vacunatorios", explicó Muñoz y resaltó que ellos esperaban, a esta altura de la campaña que, al menos el 70% del público objetivo ya estuviera con la vacuna colocada. "Estamos muy lejos de esa cifra. Nos preocupa mucho la población objetivo porque no está cubierta y si llegan a contagiarse pueden verse complicados. La única manera de que la influenza no avance es la vacunación", agregó y dijo que las personas de riesgo pueden vacunarse en los centros de salud y en el vacunatorio central.

"Nosotros estamos de lunes a viernes y de los 170 centros de salud que hay en los departamentos, unos 150 atienden hasta los días sábado. La gente no tiene excusas para no vacunarse", agregó y resaltó que el grupo de riesgo está compuesto por embarazadas, personal de salud, niños de 6 a 24 meses, enfermos crónicos y personas mayores de 65 años.

Síntomas

Los síntomas de la gripe A son fiebre alta (38º o más), dolor de cabeza, de garganta, corporal, decaimiento, tos, congestión nasal y malestar generalizado. También pueden aparecer síntomas digestivos como náuseas, vómitos y diarrea.

Dónde vacunarse

El año pasado, hubo en Argentina un brote de gripe A y San Juan no fue ajena. Para evitar esto, las personas de riesgo pueden vacunare en el Vacunatorio Central (España 587 Norte, Capital), de lunes a viernes de 7,30 a 18.