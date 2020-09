El objetivo trazado por la Unión Industrial sanjuanina (UISJ) cuando comenzó con sus conferencias fue consolidar un calendario fijo en esta provincia y la pandemia no lo impedirá: aunque un mes más tarde de anteriores ediciones (ver aparte), la cúpula fabril ya prepara el Cuarto Coloquio Industrial, que tendrá lugar el 27, 28, y 29 de octubre próximos. En esta oportunidad y por primera vez a raíz del Covid-19, se realizará de manera virtual y además, en lugar de ser solamente provincial, será cuyano. Pese a que la iniciativa es local, la organización de las tres jornadas estará a cargo no sólo de San Juan, sino también de la Unión Industrial de Mendoza y la Unión Industrial de San Luis, y entre todos congregarán a referentes económicos, empresarios de renombre y también funcionarios provinciales y nacionales en la pantalla virtual. No va a ser un coloquio planteando individualidades de cada provincia, sino al revés; buscando acuerdos y puntos en común como región. La última jornada contará con la participación de la Unión Industrial Argentina, y esta conferencia será preparatoria a la conferencia final que la entidad nacional hará en diciembre. ""Ese día habrá un espacio para cada uno de los gobernadores, y los jóvenes industriales le harán una serie de preguntas para que ellos puedan desarrollarlas. También va a haber participación a nivel nacional de algún funcionario de alto rango de gobierno", anticipó Hugo Goranzky, titular de la UISJ.

Los ejes de la conferencia son Economía; Empleo, trabajo y Educación, e Innovación.

El coloquio tendrá tres ejes. Uno está vinculado a la economía, otro al empleo, trabajo y educación; y un tercero vinculado a la innovación. En cada uno de eso temas, explican que el foco estará puesto en la sinergia que puede surgir del ensamble de tres provincias trabajando, focalizándose en el desarrollo, la competitividad y las mejoras en las cadenas de valor de la región cuyana. Goransky explicó que el objetivo es sacar de este encuentro ""objetivos comunes que nos fortalezcan como región cuyana. Estamos hablando desde la infraestructura, las rutas logísticas que nos permitan llevar y traer insumos y mercaderías, como temas relacionados con estrategias nacionales, como por ejemplo, los acuerdos internacionales para la comercialización".

La idea es que haya un "speaker" o moderador en cada uno de los días que dirija la transmisión por streaming (aún no se decidió qué plataforma se usará) y que dará paso a los panelistas de cada una de las provincias. Se están buscando por ejemplo para el día del sector económico, un economista a nivel nacional que coordine, y luego alguna figura propia de cada provincia para los paneles. Siguiendo la consigna regional, no se hablará de la situación económica actual que ya todos conocen, sino de las miradas con una proyección de futuro de situaciones concretas para la región. La misma estrategia se seguirá para la segunda jornada sobre Empleo, trabajo y educación. El último día, el tema de Innovación, estará a cargo de los jóvenes industriales cuyanos, pero allí se va a tener que organizar y articular la incorporación de la industria nacional, con sus referentes. ""Vamos a buscar temáticas comunes de la región, de las economías regionales; que tienen que ver con la logística, o por ejemplo lo que venimos reclamando, una solución a las asimetrías regionales para ver cómo podemos ser más competitivos", añadió el titular de la UISJ. Con ese objetivo, se adelantó que las provincias aprovecharán para insistir en la sanción del decreto 814, un beneficio tributario para las industrias radicadas en el interior del país y que conforman las economías regionales, que permite a las pymes compensar parte de los aportes patronales con el IVA. Para Goransky, hoy el tema fundamental de las uniones industriales de todo el país es cómo sus asociados pueden generar recursos, sobre todo las pymes que están en el interior del país. Por eso es la importancia que tendrá la temática que se abordará en este próximo coloquio. Por su parte, la Unión Industrial Argentina apuesta a ir hacia todo el interior para demostrar como se funciona en un país federal.

Los anteriores

29/09/2016

El Primer Coloquio Industrial organizado por la UISJ tuvo temas diversos: economía y desarrollo regional, cultura educativa y de ecología o perspectiva industrial y política. Vinieron varios referentes pymes del país.

13/9/2017

La segunda conferencia reunió aquí a emrpesarios nacionales y locales, bajo el tema "Economías Regionales y la Competitividad de las pymes". El túnel de Agua Negra fue central.

25/09/2019

El Tercer Coloquio de la Unión Industrial coincidió con los festejos por el 40º aniversario de la Unión Industrial de San Juan. Además de los principales industriales argentinos, contó con la presencia de Matías Kulfas.