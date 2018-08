Diferencia. Mientras que el nene dejó de ir al Colegio Medalla Milagrosa por miedo a su compañero, su hermano continúa yendo a clase sin problemas.

Hace un mes, un nene de 8 años que cursa el 3er grado en el Colegio Medalla Milagrosa y que padece síndrome cardíaco de Wolf dejó de asistir a clase por miedo a un compañero que le pega. Este caso salió a la luz hace 15 días y contó con la intervención de las autoridades ministeriales que resolvieron poner en práctica un plan de acción para lograr la sana convivencia entre ambos alumnos, ya que los dos requerían atención especializada. Este plan incluía dos semanas de desarrollo con distintas actividades terapéuticas, tiempo que ya se cumplió y ahora hay versiones encontradas entre la familia del niño y el Ministerio de Educación. Filomena Noriega, abogada que representa a la familia del alumno que no va a clase, dijo que desde Educación "nunca" intervinieron en la resolución de esta situación, mientras que desde el Ministerio dijeron que fue la madre del chico quien no permitió que se interviniera.



La abogada explicó que la enfermedad que padece este chico le provoca, entre otros trastornos, síncopes y convulsiones que se agravan ante una situación de angustia. Y que por esta razón su madre decidió dejarlo de mandar a la escuela.



Cuando se conoció este caso de violencia escolar el Gabinete Interdisciplinario del Ministerio de Educación resolvió, junto a las autoridades del colegio y las demás partes involucradas, que durante dos semanas se realizarían diferentes actividades con ambos niños y sus familias, a cargo de psicólogos y psicopedagogos, con el objetivo de que los alumnos se revinculasen y lograran una convivencia escolar saludable. Pasó este tiempo y, según la abogada, que no se cumplió con estas medidas. "El Ministerio no mandó nunca un psicólogo a la casa del nene al que represento. Ha dejado todo a mitad del camino. Las autoridades ni siquiera quisieron ir a hablar con la neuróloga del nene para que les explicara del tratamiento que lleva", dijo la abogada.



Por su parte, Mónica Gutiérrez, del Gabinete Interdisciplinario, dijo que el psicólogo del colegio fue a visitar 3 veces a este alumno a su casa, pero que su madre "nunca le abrió la puerta". "Con la madre de este chico acordamos que los iba a visitar el psicólogo del colegio, pero nunca lo atendió. Y yo accedí a reunirme con la neuróloga del alumno, pero desistí cuando me enteré que la abogada había iniciado un expediente en el Ministerio para que el ministro sea quien visite a la médica", dijo Gutiérrez.



En tanto, Noriega agregó que se ha pedido una audiencia de mediación con las autoridades del Colegio Medalla Milagrosa y del Ministerio para "conseguir aunque sea que a ambos alumnos se los separe de curso". Dijo que la idea es que su representado no vuelva a ver a su agresor porque esto le puede generar mayores trastornos de salud, teniendo en cuenta las recomendaciones médicas.



Ante esta situación Gutiérrez aclaró que a la mamá del alumno golpeado ya se le hizo esta propuesta, pero que la rechazó. "También le propusimos brindarle a su hijo el servicio de un acompañante terapéutico tal como tiene el nene agresor, pero tampoco quiso. Realmente no sabemos qué es lo que pretende", dijo la funcionaria.



En lo único que coincidieron Gutiérrez y Noriega fue en la preocupación de que este niño siga sin asistir a clase y que puede perder el año escolar.