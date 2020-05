El caso de la médica reumatóloga que tuvo contacto con su hermano con coronavirus y que luego se contagió de Covid-19 sigue dejando tela para cortar. Es que el Gobierno sacó un decreto en el que dejó la puerta abierta para iniciarle, en el futuro, una demanda para cobrarle los gastos que se generaron por su presunto accionar negligente. Sucede que, luego de estar con su familiar infectado, la profesional no hizo la cuarentena obligatoria, al punto de que siguió con su vida normalmente. Por eso, desde Salud Pública les realizaron los hisopados a 29 personas que tuvieron algún acercamiento con la médica, quienes, debido a una medida urgente de prevención, fueron aislados en hoteles, bajo el costo del Estado sanjuanino. Sólo por el alojamiento más económico para ese número de contactos y por los 14 días mínimo que implica la cuarentena, el monto que desembolsará la provincia es de, al menos, 610 mil pesos, lo que no se descarta recuperar a través de Fiscalía de Estado, dijeron fuentes oficiales. De esa forma, el Ejecutivo también dejó sentado un antecedente para situaciones similares que se produzcan en el futuro.

La médica se convirtió el 17 de este mes en el cuarto caso de coronavirus, por lo que, al día siguiente, el Gobierno sacó el decreto en el que estableció que las personas a las que contactó deben cumplir la cuarentena en hoteles. La medida se tomó para garantizar que "las personas hospedadas, al momento de egresar, no sean portadoras del virus y, de esa manera, evitar futuros contagios a terceras personas". El fundamento: "la primacía del interés general o colectivo por sobre el interés individual o particular", teniendo en cuenta el derecho a la salud de la población, señala la legislación.

A diferencia de los que ingresan a San Juan, los gastos de alojamiento que deriven de la cuarentena obligatoria para todas las personas que estuvieron con la reumatóloga los pagará el Estado, "sin perjuicio de que este pueda iniciar la acción judicial de repetición correspondiente, si en el futuro se puede establecer un responsable que haya originado los gastos", destaca el decreto número 27.

Con una estadía de 1.500 pesos por día durante dos semanas, una persona debe abonar 21 mil pesos. Los contactos que tuvo la profesional fueron 29, por lo que el monto que le pagará el Gobierno a los hoteles es de casi 610 mil pesos. Pero hay casos de hospedajes más caros y la posibilidad que la cuarentena para cualquiera de los aislados se extienda una semana más, por lo que la suma puede ser mayor. Fuentes oficiales manifestaron que no descartan que en el futuro se inicie una demanda de repetición o por daños y perjuicios contra la médica, una vez que haya una definición de la causa penal.

La profesional fue denunciada por la ministra de Salud, Alejandra Venerando, y el fiscal Roberto Mallea y el juez Alberto Caballero abrieron la investigación por la violación a las medidas sanitarias impuestas (artículo 205 del Código Penal) y por la supuesta propagación, de manera imprudente y negligente, de una enfermedad peligrosa y contagiosa para las personas (artículo 203), además de incumplimiento de los deberes de funcionario público (ver recuadro).

La figura de la propagación de la enfermedad se configurará si se llegase a comprobar que la reumatóloga contagió a personas. En Salud Pública establecieron que fueron 29 las que tuvieron contacto con la médica, aunque, tras los testeos, a todas les dio negativo, pero seguirán con los chequeos (ver aparte).

Medidas

Investigación judicial

El requerimiento fiscal señala, en base a la denuncia, que la médica habría ingresado el 7 de mayo al área Crítica de Covid-19 del Hospital Rawson a visitar a su hermano, pese a que no tenía autorización ni le fue requerida una interconsulta. Según las constancias, no utilizó ningún elemento de protección personal y, luego de salir, tuvo contacto con otras personas. Tras la investigación se disparó otra causa que involucra a la profesional, a la infectóloga Rosa Contreras y al coordinador de los vuelos sanitarios, Javier Porras. De acuerdo a Fiscalía, los tres habrían tramado el vuelo del paciente del tercer caso a espaldas de las autoridades y con el fin de que no cumpla el aislamiento obligatorio.

Testeos

En Salud Pública identificaron a un total de 51 personas tanto del círculo íntimo como laboral de la profesional denunciada. De esos 51 casos, 22 son pacientes que no tuvieron contacto estrecho con la profesional, sino a través de secretarias del consultorio particular de la reumatóloga. De esa manera, quedaron 29 personas a las que les hicieron los hisopados, los cuales dieron negativos. No obstante, dentro de 10-12 días todos volverán a ser testeados, pues el hecho de que el primer análisis diera negativo no implica necesariamente que evitaron el contagio, ya que es posible que aún sus organismos no tuviesen carga viral suficiente como para ser detectado.

Prueba

18 Son las personas (médicos y enfermeros) que brindarán sus testimonios en la causa que se disparó contra la profesional.

Sumarios

El cuarto caso de coronavirus desató sumarios administrativos en el Rawson contra la jefa de Infectología y el de Terapia Intensiva de Adultos.