En menos de 24 horas, las autoridades sanitarias de Mendoza confirmaron dos casos autóctonos de dengue. En este contexto, en San Juan decidieron montar un megaoperativo en todos los departamentos para evitar que esto suceda en la provincia. La ministra de Salud, Alejandra Venerando, comentó que convocaron para hoy a los 19 municipios para tener una reunión clave, con el objetivo de unificar el trabajo y poder redoblar la prevención. "Vamos a trabajar en fortalecer no sólo las capacitaciones y la concientización, sino también vamos a pedir que tengan acciones concretas para evitar que el dengue llegue a San Juan con casos autóctonos", dijo la funcionaria. Hasta ayer, en la provincia había 4 casos confirmados, pero todos importados. A la vez, dijo que harán operativos preventivos e informativos en los límites con Mendoza.

El país atraviesa una alarma con el dengue. Es que en el último brote que hubo en Argentina, en 2020, se registró un 48% menos de casos que actualmente y 26 víctimas fatales. Ahora, según las informaciones nacionales, los contagios ya alcanzan los 54.000 y las muertes, hasta ayer, eran 42. Los fallecimientos ocurrieron en nueve jurisdicciones: provincia de Buenos Aires (1), CABA (2), Jujuy (6), Salta (10), Santa Fe (7), Santiago del Estero (4), Tucumán (9), Entre Ríos (1) y Córdoba (2).

A pasos acelerados, la enfermedad avanza día a día en casi todas las provincias. De hecho, San Luis, La Rioja y Mendoza, provincias limítrofes con San Juan, ya tienen circulación viral. "Ante este panorama, tuvimos una reunión interna para definir qué vamos a plantear en la reunión que convocamos. Queremos trabajar con los municipios de la misma manera", dijo la ministra y comentó que pedirán a los referentes de cada departamento que refuercen los trabajos de comunicación y que a la vez, hagan campañas presenciales para pedir a la comunidad que tire toda la basura que tenga que pueda servir para acumular agua y convertirse en criaderos del Aedes aegypti. La idea es que los municipios visiten los barrios haciendo operativos de limpieza y descacharreo.

"Estamos trabajando desde hace tiempo y ahora con más intensidad para no tener casos autóctonos en San Juan, ya que eso se puede evitar", dijo la funcionaria y comentó que en la provincia no hay circulación viral de dengue desde 2020. En este sentido, se mostró esperanzada en que este estatus se pueda conservar, pues años anteriores hubo muchos casos autóctonos por ejemplo en La Rioja, pero en San Juan eso no se replicó.

Por otro lado, Venerando dijo que capacitarán al personal que está en los límites con otras provincias para que ellos ofrezcan información a quienes entren a San Juan. "Queremos que entreguen folletería y que informen sobre los síntomas, qué tienen que hacer las personas para prevenir la enfermedad y dónde acudir en caso de ser necesario. A la vez, estamos trabajando para que en los hospitales estén atentos a las personas que declaran venir de otras provincias y que tienen síntomas", concluyó.

>> CLAVES

Para prevenir

Para evitar los criaderos hay que tapar tanques o recipientes que sí o sí deban contener agua. Esto, además de limpiar (restregar) bebederos de animales, floreros y todo lo que acumule agua.

Síntomas

El dengue es transmitido por el Aedes aegypti tras picar a un infectado. Algunos de los síntomas son fiebre, erupciones, dolor de cabeza y extremidades, molestias en los ojos, náuseas y vómitos.

Cuidados

Se recomienda usar repelentes. Utilizar ropa clara que cubra los brazos y las piernas, especialmente durante las actividades al aire libre. Y utilizar repelentes ambientales como tabletas y espirales.