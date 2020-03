Rodolfo o “Yoyo” -para los más cercanos- es remisero, músico, padre de tres hijos en escuela primaria y, sobre todo, un trabajador incansable. Desde hace más de una semana su auto está estacionado en la puerta de casa sin viajes y a la espera que se levante la cuarentena obligatoria establecida por el gobierno nacional para poder circular y generar ingresos nuevamente.

“Entiendo mucho la situación que se está viviendo y con mi familia cumplimos estrictamente la cuarentena. Actualmente el auto está parado en el frente de mi casa y no hay viajes. Para achicar gastos renuncié al monotributo que tenía de clase C, es decir no podía solicitar el beneficio de los 10 mil pesos y hasta ahora estoy aguantando con los ahorros y el sueldo de mi mujer que es docente”, comentó.

La difícil situación que atraviesan la mayoría de los trabajadores independientes de la provincia se ven manifestados en la voz de Rodolfo, quien actualmente piensa en dar de baja algunos servicios como el de internet. “Estoy con el lápiz en la mano todo el tiempo haciendo cuentas, pero mis hijos lo ocupan para sus tareas escolares que le llegan por whatsapp y mi señora como docente también lo utiliza para enviarlas, entonces es indispensable. A eso sumarle 12 mil pesos de la cuota del auto, diez mil de tarjeta, impuestos de luz, agua, gas, comida, medicamentos, productos de limpieza, cuota del colegio etc. Todo esto de verdad se hace un poco insostenible”.

Yoyo cuenta que confía en que el gobierno provincial entienda la situación que están pasando innumerables familias sanjuaninas, “especialmente trabajadores de todos los días”, que sin poder salir de su casa no encuentran el sustento necesario para atravesar el confinamiento obligatorio establecido por la pandemia. A propósito, el Ministerio de Desarrollo Humano de la provincia instrumentará la entrega de asistencia social a través de taxis y remises lo que seguramente le lleve algún dinero a la gente que maneja vehículos de alquiler.

“La cuota del auto también me sigue subiendo debido a que es un crédito de interés fijo y en pesos, un problema que no pude resolver antes de la cuarentena, ya usé la tarjeta de crédito para comprar mercadería para la primera semana de aislamiento y se suman un montón de gastos inesperados. Esperemos que todo esto se solucione pronto y se pueda volver a trabajar pero respetando todas las medidas de salud”, concluyó.