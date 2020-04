En San Juan hay unos 120 mil jubilados y pensionados y, de ese total, al menos 60 mil cuentan con un préstamo de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), que son los que perciben el haber mínimo. Ese grupo se vio beneficiado con la última medida del Gobierno nacional, que postergó el pago de esos créditos hasta junio. Néstor Romero, vocero del organismo local, explicó que "la iniciativa es para ayudar a los sectores que están realmente afectados por el aislamiento".

La ayuda a los jubilados es uno de los ejes en las políticas que lleva adelante la gestión de Alberto Fernández. El Ejecutivo Nacional ya había prorrogado en enero el pago de las cuotas de los créditos de ese mes, más las de febrero y marzo para que los pasivos no sufran la quita de ese dinero. Con la implementación del aislamiento social, preventivo y obligatorio, las autoridades decidieron extender la medida a las cuotas correspondientes a abril y mayo y el martes la estiraron a junio. De esa manera, Anses no les descontará el importe de sus haberes en este primer semestre del año, explicó Romero.

El vocero explicó que, luego de la herencia que recibió el gobierno de Fernández, uno de los sectores que venía muy golpeado es el de los jubilados. En promedio, el valor de las cuotas gira entre los 2.800 y 3.000 pesos por cada beneficiario. Romero dijo que "el monto de la cuota que abonan depende del valor de la jubilación" y agregó que van "desde 700 u 800 pesos hasta 4 mil o 6 mil". Los préstamos tienen un tope máximo de 200 mil pesos, pero esa cifra sólo puede ser solicitada si la persona "tiene la capacidad de endeudamiento" o una jubilación elevada.

Si bien Romero indicó que se presume que desde julio se empezará a restituir el cobro, todo dependerá de la continuación o no del aislamiento obligatorio. Sin embargo, resaltó que la postergación del pago no es acumulativa, si no que "esas cuotas se van a pasar al final del crédito". Además, agregó que el cobro de lo pospuesto no incluirá intereses, por lo que el monto seguirá siendo el mismo.<

Por otra parte, el destino del dinero de los créditos depende de cada solicitante. Romero dijo que, según un informe que realizaron el año pasado en la Dirección de Asesoramiento Previsional de la provincia, "el 80 por ciento del dinero fue destinado al pago de servicios públicos y de deudas" y agregó que "suelen ser préstamos que le dan un poco de oxígeno a los jubilados".

Los jubilados que ya se encuentran dentro de este proceso de descuento no pueden volver a contraer otro crédito porque "no se les están cobrando las cuotas", explicó Romero. Sin embargo, quienes sí pueden acceder son aquellos pasivos que nunca solicitaron uno.