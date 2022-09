La noche del martes pasado se vivió una escena de suspenso en la Escuela Jorge Washington, en Pocito. El fundamento: cuatro alumnas, que cursan el secundario en horario nocturno, se descompensaron al mismo tiempo y terminaron internadas en el Hospital Rawson, algunas hasta con convulsiones. Al principio se pensó en una intoxicación, pero luego eso quedó casi descartado. Igual, y como medida preventiva, Salud Pública analizará el agua potable del edificio escolar. Ayer, las cuatro chicas permanecían internadas, pero en buen estado de salud. Familiares de dos de ellas hablaron con DIARIO DE CUYO sobre lo ocurrido.

Lorena Quiroga aún no puede olvidar la imagen que vio cuando llegó a la escuela. Contó que el martes, a eso de las 21.30, la llamó el director de la Escuela Jorge Washington a la que asiste su hija de 16 años, Andrea Ibazeta. Fue para avisarle que la chica se había descompensado. La sorpresa fue que cuando llegó a la institución había tres alumnas más en este estado. 'Fue un horror. Vi que a mi hija la estaban bajando de la ambulancia donde ya la habían atendido los médicos, y al mismo tiempo había otra chica siendo atendida en otra ambulancia, mientras que otra estaba tendida en el piso y otra en un aula, muy descompuestas y esperando atención. Hasta ahora no sabemos qué les pasó. Mi hija me contó que le empezó a doler el pecho y que ahí se descompensó', dijo Quiroga.

La mujer contó que cuando estaba por irse a casa con su hija, la chica comenzó a vomitar y decidieron trasladarla al hospital como a las demás estudiantes, entre las que estaba Priscila Carrizo, una de las más afectadas. Ella sufrió hasta convulsiones. 'Priscila ahora está bien, sólo con suero, y a la espera de más estudios porque aún no saben los médicos qué les pasó a ella y a las demás. Ella dijo que lo único que comió fueron unos cascarones que vencían al otro día y que ni agua tomó', dijo Talía Guajardo, cuñada de la estudiante.

Hasta ahora, sigue siendo un misterio lo que les ocurrió a estas alumnas que ni siquiera van todas al mismo curso. Andrea va a 5to año, mientras que Priscila y las otras dos van a 4to. Y al menos Andrea y Priscila habían sufrido una descompensación similar la semana anterior, pero también sin consecuencias y por causa desconocida, ya que los exámenes de control que les realizaron aquella vez dieron bien. Lo mismo que ahora. 'A Andrea y a las demás chicas les hicieron análisis de sangre y de orina y a todas les salieron bien. Por lo menos a mi hija, ahora quieren hacerle estudios cardiológicos y neurológicos para descartar otros problemas', dijo su mamá.

Tras hacerse pública esta situación ocurrida en esta escuela de Pocito, el Ministerio de Salud Pública decidió intervenir en el caso. Así lo dijo Roque Elizondo, a cargo del área de Medicina Sanitaria. El funcionario agregó que ayer, los especialistas de esta dependencia visitaron a las estudiantes en el Hospital Rawson para conocer los detalles de lo ocurrido y evaluar los estudios que les realizaron. 'Cuando existe la posibilidad de intoxicación, actuamos de oficio. En este caso quedó descartado que las chicas se hayan intoxicado con algún alimento. Como prevención, mañana -por hoy- vamos a tomar muestras del agua potable en la escuela para mandar a analizar, aunque es poco probable que esté contaminada porque si no, todos los estudiantes y personal estarían afectados', sostuvo Elizondo.