Ayer, la UNSJ y la UCCuyo comenzaron con las ferias educativas, en las que ofrecen las carreras que dictan. DIARIO DE CUYO habló con varios alumnos de último año de secundaria que visitaron las muestras para conocer cómo están parados de cara a su futuro. Del total de chicos encuestados, 3 de cada 4 no saben qué carrera universitaria comenzarán el año que viene y sólo el 10% cree que podrá vivir de su profesión.

Consultando cuántos años dura tal o cual carrera, qué salida laboral tienen y cuáles son las materias más complejas, los alumnos de algunas escuelas secundarias recorrieron los pasillos del Rectorado de la UNSJ, o la Casa España, donde se realizó la muestra de la UCCuyo. Allí los chicos, muchos acompañados por sus papás o por sus hermanos mayores, respondieron algunas preguntas a este diario.

Otros servicios. Ambas universidades mostraron las ofertas deportivas y de becas que cada una tiene. En la feria de la UNSJ se montó una cancha de vóley y fútbol tenis.

La primera pregunta que se les hizo a los chicos fue: "¿Sabés qué carrera universitaria vas a estudiar al egresar de la escuela secundaria?". El 75% respondió que aún no tiene la decisión tomada. "Es muy difícil decidirse. Yo vine acompañada de mi mamá para que me guíe, pero estoy entre carreras que me gustan mucho, pero que son muy diferentes entre sí. Me gusta Diseño Industrial, algo relacionado a la gastronomía o Psicología", dijo Sol Vallecillo, que es alumna del colegio Cesap, mientras que muchos chicos más, que aún no saben por qué carrera optar, comentaron que las profesiones que tienen en vista son muy distintas entre sí.

Por su parte, los alumnos que sí saben qué carrera cursarán en 2023, dijeron que visitaron la feria para conocer un poco más al respecto, o porque sabían que querían algo de esa rama, pero no sabían cómo se llamaba la carrera. "A mí me gustaba algo relacionado a la tecnología, pero no sabía qué. Ahora sé que voy a cursar Licenciatura en Ciencias de la Computación", dijo Tomás Cabrera, del colegio Ciudad del Sol, mientras que dos compañeros suyos aseguraron que ellos también tienen claro qué seguir.

Con respecto a la salida laboral, hubo poco chicos, de los que dijeron que saben qué estudiar, que comentaron que consideran que su carrera les será redituable, mientras que la mayoría dijo que cree que no. Los que dijeron que podrán vivir tranquilamente gracias a sus estudios son chicos que cursarán carreras relacionadas a la economía, a la salud o a la educación. Mientras que quienes dijeron creen que no podrán vivir cómodos gracias a la carrera que les gusta, pero que lo harán porque es lo que más les atrae, están los que aseguraron que estudiarán diseño, arte o comunicación.

En la UCCuyo. Los stands más llamativos fueron los de Ciencias de la Salud y el puesto del profesorado de Educación Física.

Hoy, el segundo día

Ambas muestras universitarias abrirán en la jornada de hoy nuevamente sus puertas, entre las 10 y las 18. En las ferias se puede encontrar información sobre las carreras virtuales y presenciales, y se podrá hacer consultas sobre todas ellas.