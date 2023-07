Entusiasta. Amalia Correa dijo que renovar la imagen de la Virgen de la Peatonal es un verdadero honor y un trabajo que realiza con mucho amor y entusiasmo.

No puede avanzar rápido con su tarea pese a los esfuerzos. Es que "los años no vienen solos", dice, y ya hasta le cuesta deslizar el pincel sin que le duela. Sin embargo no se detiene porque su misión es dejar a María como nueva, tal como le "encomendó Dios". Es Amalia Correa, una mujer de 80 años que está restaurando la imagen de la Virgen María Auxiliadora que está en la peatonal céntrica, trabajo que asumió sin conocimiento alguno, con recursos propios y, según dijo emocionada, porque se lo encomendó el Señor.

Amalia no recuerda exactamente la fecha. Sólo la tristeza que sintió "esa vez" que pasaba por la Peatonal y se acercó a encomendarse a la Virgen. Ahí pudo constatar el mal estado en el que estaba la imagen. "Después de rezarle a María, seguí mi camino. Mientras caminaba le rezongaba a Dios diciéndole: 'Señor, vos sos el padre, por qué dejaste que llegue a este estado. Hacé algo para que alguien del municipio la restaure'. Continué reclamándole cuando de repente sentí una voz firme y seria al lado de mi oído, que me dijo 'por qué no la arreglás vos'. No había nadie a mi alrededor. Entendí que era Él quien me encomendó esta tarea", dijo la mujer.

Amalia aclaró que no es artista y que nunca realizó una restauración, sino que es una mujer de fe, por lo que cree firmemente que es Dios quien guía sus manos para renovar la imagen mariana. "Lo primero que hice fue averiguar qué tipo de pintura debía usar y después comprar los materiales. No pude comprar todo de una vez porque mi jubilación no da para mucho. Cuando arranqué con la restauración me di cuenta de que la superficie de la imagen era muy áspera y que molestaba cuando la acariciabas. Así que raspé toda la imagen y la rellené con una masilla especial para darle suavidad al tacto", dijo la mujer sin dejar de pintarles el cabello a los ángeles que están al pie de la Virgen.

Este trabajo de enmasillado es el que retrasó la misión de Amalia. También, el poco tiempo disponible que tiene para dedicarse a este tarea, debido a sus otras actividades religiosas y solidarias. "Formo parte de la Legión de María, que realiza diferentes actividades. Además soy de la Pastoral Carcelaria, así que todos las semanas visito el Penal para compartir la palabra de Dios con los convictos. También visito diferentes departamentos para conformar grupos de oración para alabar a nuestra Madre. Y consigo donaciones para repartir en merenderos y demás lugares donde haga falta. Es por eso que no tengo mucho tiempo para dedicarme de lleno a restaurar la imagen de la Virgen y, hasta ahora Dios no me ha reclamado nada, así que sigo trabajando tranquila", dijo sonriendo.

Agregó que este mes ya estará lista la renovación de la imagen y el pedestal donde se encuentra. Dijo que cuando todo esté terminado, el municipio colocará al pie de la misma una placa con el nombre de los 16 alumnos y 8 profesores del Centro Polivalente de Arte que hicieron esta imagen en 2008. Igualmente, Amalia dijo que seguirá trabajando, pero esta vez para proteger la imagen. "Quiero hacerle una cúpula de policarbonato para que la proteja, aunque no tengo los recursos para hacerlo. Quizás abra una cuenta en el banco para que la gente que quiera colaborar pueda hacer su aporte", sostuvo la mujer.