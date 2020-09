Con el brote de coronavirus en el Servicio Penitenciario de Chimbas en la mañana de ayer, se encendieron todas las alarmas y las autoridades intervinieron para evitar la propagación del virus dentro del penal. Hasta anoche eran 51 los casos confirmados de Covid-19, 44 internos y 7 penitenciarios. Ayer se realizaron 150 pruebas PCR más y hoy continuarán con el rastrillaje.

La confirmación de los casos se dio ayer por la mañana. El operativo de rastrillaje sanitario realizado en los pabellones N´5 y N´6 del Sector N´1 de varones ante el primer caso positivo de Covid-19 detectado el martes, determinó 44 casos positivos en internos y 7 del personal carcelario. "Estamos haciendo todo lo posible para contener el brote y evitar la propagación. Le hemos transmitido eso a la población de internos para que sepan que estamos haciendo todo para el bien de ellos", le comentó anoche a DIARIO DE CUYO Javier Figuerola, director del Servicio Penitenciario.

Los resultados de las PCR de ayer se esperan que estén entre hoy y mañana.

Ayer el trabajo del Área de Sanidad del Penal como así también de la brigada de Salud Pública apostada allí fue incesante. Es que el Plan de Contingencia que consistió en realizar hisopados a los internos de ambos pabellones y vigilancia sanitaria con toda la comunidad afectada. "Se habían realizado 200 hisopados que arrojaron los 44 positivos y hoy (por ayer) se han realizado aproximadamente 150 pruebas PCR, esperamos tener los resultados a la brevedad para tener un panorama más claro de la situación", aseguró.

El Penal de Chimbas cuenta con una población de 1.780 reclusos y se contagió el 2,5%. Figuerola comentó que el Área 1 donde se desató el brote, es un sector con detenidos por causas comunes. "En ese pabellón hay un promedio de edad baja, muchos de ellos menores de 30 años. Generalmente causas comunes como robos calificados y hurtos", manifestó.

¿Cómo ingresó el Covid-19 al Penal? Figuerola explicó que se encuentran en análisis para conocer el nexo epidemiológico pero que existen varias alternativas. "No podemos apresurarnos. Una de las alternativas es el ingreso de mercadería que si bien se desinfecta antes del ingreso, algo puede haber fallado. También tenemos ingresos de internos nuevos que si bien son hisopados en el sector de aislamiento antes de ingresar, tampoco lo descartamos", comentó la autoridad. ¿Si ingresó por un penitenciario? Es otra chance que se baraja. "Si bien aplicamos todo un protocolo para evitar el contacto entre el penitenciario y el interno, hay que hacer requisas o intervenir por problemas disciplinarios, todavía no sabemos cómo y cuándo ingresó", explicó.

Figuerola resaltó la conducta de la población carcelaria en la cárcel sanjuanina. "Tenemos dialogo. Los internos han comprendido la situación. Se les transmitió que estamos articulando las medidas para poder atenderlos y asistirlos psicológicamente", comentó. Ese diálogo también se mantuvo ayer con familiares de los reos.

Mientras se encuentra a la espera de conocer el resultado de los PCR realizadas ayer, Figuerola manifestó que continuarán con los testeos y si bien dependerá de Salud y de cómo continúe la situación sanitaria en el Penal, no descartan extender los testeos a toda la población carcelaria. "Hasta el momento no es necesaria porque no tenemos internos en los demás pabellones que tengan síntomas", comentó.



Aislados

Los 7 casos confirmados en penitenciarios son asintomáticos, es por eso que las autoridades determinaron licenciarlos y que realicen el aislamiento en sus domicilios particulares. Ayer, el operativo de rastrillaje también incluyó al personal del Servicio Penitenciario.

Los internos

44 fueron los casos de Covid que arrojó el rastrillaje realizado en 200 internos. La mayoría asintomáticos. Lo que representa el 23% de esta comunidad.

Alejado

El sector 1 del Penal de Chimbas donde se desató el brote no tiene ningún tipo de contacto con las otras áreas. Figuerola manifestó que el Área más cercana se encuentra a unos 400 metros, mientras que los pabellones de mujeres se encuentran a unos 800 metros.

Tres fallecidos y récord de contagios

Un sábado negro tuvo San Juan con tres fallecimientos y 59 casos nuevos, una cifra alta teniendo en cuenta a la de días anteriores, aunque 51 de ellos fueron en el Penal de Chimbas. En la mañana se registraron dos muertes en el Hospital Marcial Quiroga: una mujer de 65 años oriunda de Rawson que padecía comorbilidades previas e incluso estaba con asistencia mecánica respiratoria y un hombre de 71 años, de Rawson, y también con asistencia respiratoria. Por la tarde, el 32º fallecimiento por Covid fue un hombre de Caucete, de 63 años, que estaba internado en el Hospital Guillermo Rawson.

En total los 59 casos de ayer (51 del Penal) marcaron un récord de contagios diarios. De esta manera, el total de infectados ascendió a 644, de los cuales 352 son casos activos. Hubo 5 nuevos recuperados y el total es de 260. Actualmente hay 260 casos sospechosos y 337 PCR negativos.