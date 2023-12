Abuso. En algunos mercados en pleno centro no están exhibidos los precios de los productos en las góndolas a pesar de ser obligatorio.

Tras analizar la "letra chica" de las medidas incluidas en el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) anunciado por el presidente, Javier Milei, desde Defensa al Consumidor de la provincia dijeron que comenzarán con los operativos de control para verificar que los comerciantes respeten los derechos del consumidor, ya que los mismos no fueron modificados y siguen vigentes. Fabiana Carrizo, al frente de esta cartera, también instó a que la gente denuncie las irregularidades para frenar los "abusos".

Fabiana Carrizo dijo que durante la primera semana de la nueva gestión de Gobierno se salió a hacer algunos operativos de control en los locales comerciales para corroborar el respeto de los derechos del consumidor, contemplados en diferentes leyes. Pero que, tras el anuncio del DNU, hubo que parar para analizar bien los alcances de las modificaciones propuestas por Milei. La funcionaria agregó que luego de realizar este análisis, ya se está en condiciones de continuar con los operativos.

Fabiana Carrizo dijo que ya están en condiciones de reiniciar los operativos del control. "Nos vimos obligados a hacer un parate para leer y analizar detalladamente la letra chica de las medidas, sobre todo las referidas al consumo, para no salir a exigir algo que ya no es obligatorio. Tras analizar todo con el equipo de abogados, aclaramos el panorama y determinamos con gran satisfacción que los derechos del consumidor siguen vigentes y vamos a salir a controlar que los comerciantes los respeten", dijo Carrizo.

La funcionaria sostuvo que lo que más dudas generaba era si la derogación de la Ley de Góndolas (27545) dejaba sin efecto la obligación de los comerciantes de exhibir los precios de los productos en las góndolas. Determinaron que no, por lo tanto sigue siendo una obligación que el vendedor debe cumplir y es uno de los puntos que se va a controlar. "El comerciante sigue obligado a exhibir los precios de los productos en góndola, si no cumple recibe una sanción que es una multa", dijo Carrizo.

La funcionaria agregó que ahora, que ya no está vigente el programa de "Precios Cuidados" y que el DNU incluye la liberación de tarifas, la gente necesita más que nunca ver cuánto cuesta cada producto para poder comparar valores antes de comprar. "Yo les digo a las amas de casa y al consumidor en general que estamos en un tiempo de mirar y comparar precios porque con la liberación de tarifas un mismo producto puede costar $2.000 en una local y $1.000 en otro. De esta manera el abusador va a vender menos y se verá obligado a cambiar de actitud. Por eso es indispensable tener los precios a la vista", dijo la directora de Defensa al Consumidor.

Otro de los derechos que continúa sin alteración es el contemplado en la Ley de Lealtad Comercial (22.802) que establece que el precio de góndola no puede ser diferente al que se cobra en caja. En este marco, hay comercios que por desconocimiento o "avivada" colocaron entre la mercadería carteles que dicen "Señores clientes deben tener en cuenta que el precio de góndola puede variar en caja", algo que es totalmente ilegal.

También sigue siendo delito que el comerciante cobre un recargo o plus por pagar la compra con tarjeta de débito o tarjeta de crédito en una sola cuota. Así lo establece la Ley de Recargo Cero (25.065) que no sufrió modificaciones por el DNU. "La gente ya ha naturalizado tener que pagar plus en algunos comercios cuando paga con tarjeta de débito o con tarjeta de crédito en una sola cuota. Y no debe ser así. Es un delito y hay que denunciarlo para terminar con los abusos. Le pedimos a la gente que denuncie estas irregularidades porque cuando un comerciante reciba una sanción y se corra la voz que deberá pagar una multa, los demás comenzarán a pensarlo dos veces antes de infringir la ley y violar los derechos del consumidor", dijo Carrizo.

También agregó que desde Defensa al Consumidor se va a "actuar de inmediato" con los inspectores para reforzar los controles. Y que al mismo tiempo se van a intensificar las campañas de educación y concientización para que la gente conozca cuáles son sus derechos como consumidor y qué debe exigir en los comercios a la hora de comprar.

Dónde denunciar

Para realizar la denuncia sobre la violación de algún derecho del consumidor se puede llamar al 4306400 o 4306408, de la Dirección de Defensa al Consumidor. También se puede enviar un mail a defensaalconsumidor@sanjuan.gob.ar. La denuncia puede ser anónima indicando sólo el comercio en el que no se están respetando estos derechos lo que permitirá que los inspectores de Defensa al Consumidor visiten este lugar para hacer un control de la situación. Pero, según dijo Fabiana Carrizo, es más efectivo que la denuncia vaya acompañada con pruebas como puede ser una foto del precio en góndola y una del ticket de caja donde el precio fue diferente.