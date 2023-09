La creación de las carreras de Medicina y Psicología para cursar gratis en la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) generó muchas expectativas en la comunidad. Pero falta mucho por definir. Ángel Pinto, director de la Escuela Universitaria de Ciencias de la Salud, dijo que hasta ahora sólo se determinó que no habrá que construir más aulas para contener a los nuevos estudiantes, pero sí crear más cargos, aunque tampoco se sabe la cantidad. Agregó que recién cuando la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (Coneau), encargada de acreditar las nuevas carreras en el país, dé el viste bueno, se tendrá todo definido. Hasta el 31 de octubre, la universidad podrá presentar toda la documentación necesaria del plan para obtener la acreditación.

Tras la aprobación de Medicina, el rector de la UNSJ, Tadeo Berenguer, dijo que las inscripciones y el cursillo de esta carrera podrían comenzar en el segundo semestre de 2024. Pero Pinto dijo que no se "puede aún hablar de fechas" porque el proceso recién comienza. Y que hasta ahora sólo definieron algunos puntos, entre ellos, que no habrá que construir más aulas para contener a los ingresantes de ambas carreras que se dictarán en la Escuela de Ciencias de la Salud, en Albardón. "La Escuela tiene la infraestructura necesaria, además las clases van a ser combinadas con teoría y práctica que se desarrollará fuera de este edificio. Ya acordamos con Salud Pública que los alumnos podrán realizar las prácticas no sólo en los hospitales centrales, sino también en todos los centros sanitarios de la red pública. Además, podrán contar con espacios en el Hospital Rawson y otros lugares para cursar talleres o realizar otras actividades", dijo Pinto.

El director agregó que el cursillo de ambas carreras será eliminatorio porque tendrán un cupo limitado, aún no determinado, esperando una gran demanda como ocurre con las otras carreras de salud que también se dictan gratis en la UNSJ. "Enfermería y Obstetricia son las carreras con más inscriptos todos los años. En cada una se inscriben unos 2.000 ingresantes, y el cupo para Enfermería es de 150 y para Obstetricia, 100. Creemos que Medicina y Psicología también van a ser muy demandadas, por eso el cursillo será eliminatorio, aunque aún no está determinado cómo será el dictado y evaluación", sostuvo Pinto.

Entre los puntos concretos se puede mencionar que Medicina tendrá una duración de 6 años, mientras que el cursado de Psicología durará 5. Y que será necesario crear cargos para ambas, aunque no se sabe cuántos. "Estamos a medio camino porque falta completar el proceso, y eso no depende de nosotros. Hasta el 31 de octubre tenemos tiempo de presentar toda la documentación ante la Coneau para que evalúe la acreditación de la carrera. No sabemos cuánto tiempo se puede demorar, ni siquiera si nos va a dar la acreditación en primera instancia", dijo el director.

Explicó que si la Coneau considera que hay que modificar algún punto del proyecto enviado, lo devuelve para que lo corrijan y, una vez modificado, lo reenvíen para su consideración, instancia que tampoco tiene un tiempo determinado y que puede llegar a demorar meses. Una vez que el ente acredite la creación de las carreras, recién comenzará la última etapa del proceso, explicó Pinto. Se trata de buscar el financiamiento para la creación de nuevos cargos y poder echar todo a andar.