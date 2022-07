Un proyecto que pretendía excluir dos sectores del Parque Natural Valle Fértil como área protegida para que, luego, pasara a ser mantenido por el municipio generó revuelo en la sociedad y enojo por parte de la comunidad diaguita.

“El Pueblo Diaguita expresa su enérgico repudio sobre el ante proyecto de Ley recientemente presentado en la Cámara de Diputados por el legislador departamental de Valle Fértil Profesor Silvio Atencio, denominado ‘Modificación Polígono Parque Natural Valle Fértil, Expediente 1.109 /2022 ingresado a la Legislatura Provincial’. Al parecer este proyecto plantea modificar dicho polígono reduciendo el perímetro de protección legal del Parque Natural Valle Fértil”, manifestaron en un comunicado.

Y agregaron: “Las Comunidades Diaguitas que suscribimos este comunicado, denunciamos que el proyecto afectará drásticamente a nuestras comunidades originarias, puesto que nuestra vida se entrama íntimamente con el ecosistema del área protegida en cuestión. Con indignación y asombro nos enteramos a través de un diario local sobre el mencionado proyecto inconsulto con la población local, que busca privilegiar intereses particulares antes que los derechos colectivos de nuestro pueblo y de nuestras comunidades en los territorios que habitamos desde hace varios siglos. Consideramos que este proyecto va en contra del cuidado de la casa común que habitamos y en contra de lo planteado por la propia legislación, la cual tuvo como espíritu generar acciones que fomenten la conservación y protección estatal del sector que se pretende desproteger, entendemos, sacándolo de la reserva, donde la Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable del Gobierno de San Juan tiene injerencia directa como contralor”.

Ante la situación, consultado por radio Sarmiento, Atencio explicó que, “era u proyecto que iba sin ningún inconveniente. Tuve una reunión con la gente de la Secretaría de Ambiente de la provincia hablando sobre el problema que había en la primera pasada del río Valle Fértil donde se desarrollan la mayor cantidad de actividades turísticas y que está dentro del área protegida. Lo mismo pasaba con el paraje Difunda Correa, que también está dentro del paraje natural y estaba con el mismo inconveniente, que hay un impacto tan importante en la zona que es muy difícil el cuidado del lugar”.

A la vez que, continuó: “Conociendo la zona y concordando con que está muy impactada y no se cumple la ley de protección era mejor sacarlo y no generar mayor cantidad de inconvenientes. Charlé con el Intendente y quedamos de acuerdo en hacer el proyecto con la condición de que de inmediato se pudiera crear un parque natural municipal, para poder llevar a cabo desde el municipio las tareas de mantenimiento. En ese momento íbamos a consultar con la comunidad sobre el modo de trabajar”.

En ese contexto sostuvo: “Entonces, aparece acá una especulación política de algunas personas, que sabemos cuál es su trayectoria y el modo de manejarse en la comunidad, que empezaron a hacer comentarios malintencionados”.

Para continuar: “Nosotros presentamos el proyecto, tomó estado parlamentario. Y fue entonces que las comunidades diaguitas del departamento alzaron su voz. Hemos hablado con ellos y les hemos pedido las disculpas del caso por no haberles comentado sobre el proyecto. Por eso ayer cuando estuvimos en la reunión de comisión de Ambiente y Turismo citamos a representantes de Ambiente de la provincia para que nos explicaran más sobre por qué necesitan que esas zonas queden fuera del parque natural. Pero las autoridades no vinieron. Es así que, como autor del proyecto y con los miembros de la comisión, decidimos archivar el proyecto porque creemos que no es el momento adecuado para poder confrontar ni generar este tipo de incomodidad ante un problema que lleva décadas”.