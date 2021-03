Sin dinero para imprimir su currículum vitae pero con mucha energía para poder encontrar un trabajo que le permita mantener a su familia. Esa es la situación de Guillermo Pérez (30), el sanjuanino que se volvió viral luego de realizar su CV a puño y letra.

En diálogo con DIARIO DE CUYO, el joven contó que es papá de tres pequeños de 9, 2 y 1 año. También está casado y toda la familia vive en una casa que alquila en Trinidad.

La idea de hacer a manuscrita su currículum fue simplemente porque no tiene plata para imprimir varias hojas y repartirlas por diferentes lugares. "No quiero que me regalen nada, sólo necesito un trabajo estable", expresó.

Trabaja en una distribuidora pero la empresa no está atravesando un buen momento y lamentablemente hoy les comunicaron que no se presentaran "porque no había mercadería para repartir". "Tengo que pagar muchas cuentas, entre ellas un alquiler porque sino me quedo en la calle", resaltó.

Del mismo modo, contó que uno de sus niños comenzó la escuela y el gasto de lo que eso conlleva con respecto a útiles y ropa. Además, tiene dos bebés de 1 y 2 años que también debe velar por ellos.

"Tengo disponibilidad horaria, una moto y el objetivo de darles un futuro a mi familia", cerró Guillermo y demostró que no hay límites a la hora de buscar un trabajo.