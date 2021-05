El sector del agro y comercialización de verduras y frutas sanjuanino advirtió sobre la caída en el consumo de sus productos que ronda un promedio del 30% en el último mes. Al mismo tiempo, los precios han bajado hasta un 60% en igual lapso, y si bien responde en parte a un factor estacional porque es época de más producción, indicaron que además hay una fuerte incidencia del descenso de la demanda, a causa de la pandemia. Dicen que la gente tiene miedo a salir y que compra menos al haberse empobrecido los bolsillos frente a la crisis económica que provocó el coronavirus. Osvaldo Recio, presidente de la Sociedad de Chacareros, a cargo del Mercado Concentrador en Rawson, se quejó de que "han bajado tanto que algunas verduras no están ni a precio de costo para producirla". Señaló las espinacas y acelgas que se venden a $20. Al explicar los motivos indicó que además del condimento estacional, porque en esta época hay más verdura "es porque la situación económica impacta contra los chacareros, el consumo ha caído mucho", advirtió. En la feria de la Capital el panorama es similar y puesteros como Sergio Moran y Myriam Araya no ocultan su inquietud. "Ha caído hasta 30% el consumo, todos tiramos verduras en el mercado", dijo Araya. Agregó que el día lunes "no se vende nada" y el resto de los días hay muy poca gente, sólo el sábado se vende un poco más. "Con esto del covid también la gente tiene miedo", opinó. Incluso temen que les cambien el horario de atención por la pandemia, porque dicen que a la siesta -como quiere el Gobierno que sea la atención- se derrumba la venta de verduras, dijo Moran. Ayer habían negociaciones para cambiar los horarios (ver aparte).

Entre las verduras que más bajaron de precio en la feria de Capital -entre 57% y 60%- están las zanahorias que ahora se consiguen alrededor de $40 el kilo, acelgas que pasaron de $70 a $30 el atado, lo mismo que las espinacas; y la cebollita de verdeo que un mes atrás estaba a $60 y hoy cuesta $30. También bajó el valor del zapallo, al pasar de $70 a $40 el kilo, el tomate platense y perita que estaban a $150 y ahora a $100 el kilo, y el kilo de cebolla que bajó de $60 a $40 lo mismo que la planta de lechuga, entre otras verduras y frutas. Por su parte, Recio agregó que en la feria rawsina una jaula de 18 lechugas cuesta entre $200 y $300, y las acelgas, espinacas, cebollitas de verdeo, achicoria y rúcula se venden a 4 o 5 unidades por $100.

Feria de Capital

La feria de Capital abrirá el lunes de mañana, y las autoridades están en negociaciones con la provincia para modificar el horario de atención al público que había sido impuesto a la siesta, dijo su director Alejandro Barbano.