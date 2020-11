La campaña de la esperanza, la de la vacunación que pretende ponerle freno a la pandemia, tiene un horizonte más cercano. Si los planes de las autoridades se cumplen y las vacunas contra el Covid son aprobadas en las próximas semanas, el mega operativo que implicará inmunizar a cientos de miles de sanjuaninos comenzará en enero y en la fase inicial vacunarán a 12.500 personas, pertenecientes a personal de salud y seguridad, en otras. Además, ya empezaron a capacitar a los primeros agentes que desarrollarán la campaña, que no pueden ser los mismos que están actualmente afectados a las tareas Covid. Así, la ilusión de recuperar parte de la vieja normalidad parece tener una luz al final del túnel.



La ministra de Salud Pública, Alejandra Venerando, explicó ayer que avanzan en distitos frentes para afrontar un operativo sin precedentes en la historia sanitaria sanjuanina. Así, informó que este viernes tendrán una reunión con autoridades del Consejo Federal de Salud donde determinarán la cantidad de dosis que recibirá San Juan y también de qué laboratorio. Esto, tras al anuncio que realizó Nación sobre la campaña de vacunación que el presidente Alberto Fernández pidió convertir en “epopeya”.



Lo que sí saben es que los primeros en vacunarse serán 12.500 sanjuaninos, que serán trabajadores de salud pública y privada, del servicio penitenciario o de geriátricos, entre otros. Además, la provincia ya empezó a capacitar al personal que llevará adelante el operativo, que por protocolo no puede ser del sector de salud vinculado al Covid. Esto no es un dato menor pues obligará a cambiar la legislación vigente, ya que por única vez estos nuevos agentes deberán tener habilitación para efectuar la tarea, dijo Venerando.



A su vez, evalúan la infraestructura necesaria para la cadena de frío de las vacunas. De acuerdo al laboratorio, las dosis deben mantenerse entre 20 y 80 grados bajo cero. Para ello se necesitarán freezer duales, que tienen características especiales como temperatura uniforme en todo el espacio y hasta control por aplicación móvil. San Juan tiene una cámara que permite conservar vacunas que requieran 20 grados bajo cero, pero no es suficiente y de necesitar mayor capacidad de frío entonces también deberán adquirirlas.



Ivermectina: los pediatras advierten

"No hay ningún estudio que avale su uso en pediatría ya que son experimentales. Y las dosis que en algunos estudios demostraron disminuir la replicación viral, no sólo del Covid sino también de virus en general, son potencialmente tóxicas", explicó la pediatra Cintia López. Se refiere al uso de la ivermectina, una droga utilizada en tratamientos compasivos de pacientes con coronavirus y que hasta tiene una importante demanda en farmacias, pero que generó una advertencia de la Sociedad de Pediatría de San Juan. La entidad emitió un comunicado en el que no recomienda el uso de la ivermectina en niños, hasta tanto haya más evidencia sobre su seguridad y eficacia clínica.

López indicó que la cantidad de papás que están consultando sobre esta medicación generó la alerta en los pediatras y por eso la Sociedad que los nuclea advirtió que la ivermectina no está recomendada en pacientes pediátricos.

>> SITUACIÓN SANITARIA

Seis decesos

Salud Pública informó ayer que hubo seis fallecidos por Covid, que elevan el total a 210 personas. Se trata de dos rawsinos de 81 y 65 años; de un vecino de Rivadavia de 82 años; de un hombre de 81 años de Angaco; una mujer de 69 años, quien vivía en Zonda; y de un hombre de 69 años, de Santa Lucía. Todos estaban internados en diferentes centros de salud, tanto públicos como privados.

Más recuperados

La parte positiva de cada reporte diario que emite el Ministerio de Salud Pública es el crecimiento de las personas recuperados. El aumento de esta curva es sostenido y de hecho en las últimas 24 horas hubo 204 altas Covid y de esta manera ya son 6.613 los recuperados. Hace más de una semana que las altas de coronavirus superaron a los casos activos y la tendencia por fortuna se mantiene con el paso de los días.

110 nuevos casos

El parte diario del Ministerio de Salud Pública indicó que ayer fueron detectados 110 nuevos casos de coronavirus, cuatro veces más que en la víspera. De esta manera, el acumulado de personas con Covid en la provincia ahora asciende a 10.442. Del total, la tercera parte atraviesa procesos infecciosos en curso; específicamente son 3.619 las personas que se consideran casos activos.

Hay 210 internados

Hasta ayer, en San Juan había 210 personas internadas (confirmados y sospechosos) en diferentes hospitales y clínicas de las provincia. Entre ellos, hay una mirada especial en las terapias, pues tienen a los pacientes más graves y la cantidad de camas es limitada. Así, en diferentes áreas críticas se encuentran 108 personas, 51 de las cuales se encuentran con asistencia respiratoria mecánica.