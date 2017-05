Declaración. “Hay que hacer una gran autocrítica en materia de comunicación minera. Debemos unificar criterios en relación a toda la actividad e informar en sentido integrador”, sostiene la funcionaria.

Dinámica, emprendedora y convencida, así suena cada una de las frases que pronuncia Carola Patané, recientemente designada como Directora de Minería de Buenos Aires.



Es la primera mujer en ocupar el cargo desde que se creó hace treinta años y cuando asumió, comenzó a desarrollar una política de desarrollo minero no metalífero basado en el dinamismo, la transparencia y la comunicación integral de la actividad. “A las mujeres siempre nos cuesta más entrar en la industria minera, somos muy pocas las que ocupamos cargos ejecutivos, pero cuando llegamos, siempre picamos en punta”, expresó Patané. Y continuó: “Me encontré con una provincia sin registro catastral, con productores que esperaban años por un trámite y con gente que nunca había recibido la visita de un director de minería en su cantera.

Estamos trabajando arduamente para reorganizar todo, hemos firmado un convenio con Geodesia para crear un registro catastral de todas las canteras y yacimientos. A su vez, iniciamos el proyecto guía, que traza el recorrido de un mineral desde que es extraído de la cantera hasta que es vendido y depositado en otro lado, incorporando todos los trámites y actores vinculados”.



La función pública de la joven madre comenzó en 2007 cuando ganó la única banca del PRO en Olavarría.

Inmediatamente que concluyó su gestión fue citada por el intendente de dicho partido bonaerense para ocupar un puesto clave en la Subsecretaría de Inversión. Luego de cuatro años de funciones finalmente fue designada en su cargo actual. “Cuando terminé mi mandato recibí varias propuestas de trabajo, pero ninguna lograba identificarme del todo, no por el trabajo en sí, sino porque soy una convencida de que si no es fructífero lo que hago para los demás, finalmente no sirve. Cuando me ofrecieron la dirección de minería lo consulté con mi marido y mi hijo, me acuerdo patente que mi pequeño de ocho años preguntó ¿Es necesario? Y su padre le dijo, sí, es muy necesario porque es lo que va a hacer feliz a tu mamá. Fue ahí que recibí todo el apoyo familiar que necesitaba, ya que nuestra oficina opera en La Plata y yo vivo en Olavarría, es decir que debo viajar todas las semanas y estar fuera de casa, no solo por la oficina, sino porque soy una persona que no puede quedarse quieta. Estoy permanentemente viajando por la provincia. Todo el tiempo visito canteras, productores, voy a los yacimientos de arena de playa de la costa etc.”, explicó Carola.



Uno de los propósitos principales de la Directora de Minería es llegar a comunicar todo lo que se hace en materia de minería en la provincia de Buenos Aires. Esto motivó a que se realizaran convenios con distintas instituciones y escuelas para brindar charlas informativas y que los alumnos pudieran visitar la muestra Arminera 2017 que tuvo lugar recientemente en Costa Salguero. “Mi objetivo es informar cómo trabaja la industria minera de Buenos Aires, demostrar la importancia que tiene para la obra pública del país. Mucha gente de aquí piensa que desarrollamos minería metalífera o que usamos componentes como cianuro etc., y esto no es así. Todo lo que se hace está muy comprometido con el medio ambiente y desde que asumí, pasa por un riguroso control”, comentó Patané. Y concluyó: “Los cargos ejecutivos deben ser cumplidos en tiempo y forma. Todo tiene que ser transparente, el productor debe estar de paso en al dirección, su lugar es la cantera. Yo trabajo bajo la máxima de que la minería no sirve sino cambia para mejor la vida de las personas. Y como mujer, estoy orgullosa de ocupar esta dirección. Mi equipo está integrado en su gran mayoría por mujeres, y creo firmemente que cada vez seremos más en una industria que comenzó a abrir sus puertas internamente a la mujer y externamente a las inversiones”.