INVERSIONES. Pistachos, olivicultura, turismo rural y la industria pasera conforman un abanico de cadenas productivas que invierten en San Juan, como Solfrut del grupo Chediak en el departamento Sarmiento.



Para profundizar sobre el escenario actual donde se desarrolla el sector productivo, Suplemento Verde de DIARIO DE CUYO dialogó en primer término con el economista Daniel Castro, director del fondo de garantías para mipymes del gobierno local, Garantía San Juan:



"El contexto macroeconómico y financiero es adverso para cualquier emprendimiento productivo, sea para iniciar nuevas inversiones como para financiar el giro rutinario de las empresas. Igualmente los empresarios están usando las herramientas financieras que el sector público provincial pone a consideración de ellos", comenzó analizando.



Y consignó que en casi un año de existencia local, "a través de esas líneas hemos posicionado a Garantía San Juan en el mercado financiero local como una institución sólida y proactiva, a través de la cual hemos apalancado financiamiento productivo por alrededor de 70 millones de pesos en el sistema financiero local".



"Sin estas líneas de financiamiento es inexistente el crédito bancario a tasas que hagan sustentables a las empresas en el corto y mediano plazo", afirmó el economista detallando: "Las líneas en las que hemos participado entregando certificados de garantía a nuestros clientes son, San Juan al Futuro, Global I y II, Fondefin y Cosecha y Elaboración 2019".



Consultado por la existencia de nuevas apuestas productivas destacó: "Existen inversiones y en los más variados sectores de la economía. Las líneas promocionales del gobierno han posibilitado que nuestros empresarios y productores hayan podido financiar sus iniciativas. En menor medida hemos asistido a empresas con las líneas normales de los bancos por sus altísimas tasas de interés".



Y detalló: "Estamos entregando certificados de garantía a empresas de los sectores agrícolas, industrial y servicios. Dentro de este último sector hemos asistido a empresas de salud, tecnológicas, construcción, servicios mineros y otros".





CONSEJOS

Sobre los consejos para empresarios locales para custodiar mejor su capital, Castro indicó: "El primero es mantenerse líquidos, luego dolarizarse en un alto porcentaje de sus tenencias financieras y, por último, tratar de participar en las líneas promocionales que el estado provincial pone a disposición de la producción".



Y entonces surgió la consulta sobre el nivel de riesgo que han asumido con Garantía San Juan, donde el economista indicó: "A las tasas que existen en el mercado financiero no es viable el crédito productivo. Con las tasas de mercado ningún proyecto productivo es rentable por lo que los bancos no prestan y los empresarios no los toman. Es la manera de poder garantizar la inclusión financiera".





HERRAMIENTAS

"Nosotros tenemos varios productos, como son las garantías Tradiciones, semiautomáticas y automáticas. Tenemos convenios firmados para trabajar con las siguientes instituciones financieras: Banco San Juan, Banco Supervielle, Banco Comafi, Banco Patagonia, Banco Nación, Banco Credicoop y Fiduciaria San Juan. Estamos en proceso de negociación con Banco Galicia y Banco ICBC".



Sobre recaudos y restricciones tomados ante la crisis puntualizó: "La restricción fue la escasez de propuestas de financiamiento en los bancos comerciales. Pero fuimos muy activos en poder ayudar con garantías dentro del poco financiamiento que hoy existe en el mercado como las líneas promocionales del gobierno provincial".



Respecto de la situación local con otros fondos de garantías del país, afirmo: "Somos el segundo fondo de garantías del país, medido por su fondo de riesgo disponible. Hoy tenemos más de 120 millones que pueden apalancar inversiones locales por 500 millones".





LA FRASE

"Nuestro objetivo es seguir invirtiendo, compartir experiencias con el turista en torno al vino, el jamón crudo y ahora la fe".

Juan Diápolo

Bodega el Milagro



"La relación costo beneficio de la producción y comercialización del pistacho nos permite seguir invirtiendo".

Arq. Marcelo Ighani

Pisté SRL

"Nuestro objetivo en esta coyuntura es poder ayudar a empresas a obtener financiamiento con las líneas promocionadas".

Daniel Castro

Dir. Garantía San Juan

" El turismo religioso crece en San Juan. Experiencias, historias y folklore demandan inversión", consignó Juan Diápolo.

" Duplicamos la superficie propia en Pocito y hoy plantamos en 25 de Mayo", indicó Ighani.

Nuevo separador de pistachos abiertos de cerrados en desarrollo por la familia Ighani en Argentina.

Energía solar para bombeo. Los hermanos Basualdo duplican actualmente la inversión en Pocito con Solárica.

Pistacho y enoturismo, a pulmón

Existen emprendedores que trabajan a con recursos propios, como la familia Ighani de la empresa Pisté SRL, Lomas del Sol SA de la familia Paladini ahora en producción orgánica y el pequeño emprendimiento de agroturismo Bodega el Milagro de Juan Diápolo en Albardón.



Juan Diápolo, el hombre de los jamones y el vino artesanal, avanza ahora en la construcción de una capilla ecuménica en el corazón de su establecimiento; "porque la gente busca sumar experiencias agradables. Maridar el jamón crudo con el vino tiene su folklore que genera valor agregado al producto: historias para recordar, generar y compartir".



"Nuestro emprendimiento en breve contará con un templo ecuménico para quienes lleguen también interesados por sumar experiencias trascendentes", afirmó Diápolo en Albardón.

LOS PISTACHOS

Por su parte Marcelo Ighani y en su vivero familiar modelo de Rawson de plantas de semillas certificadas de pistacho consignó: "Estamos en estos momentos modernizándonos y agrandando la capacidad de procesamiento de la fábrica porque ya la producción propia nos va superando y debemos preparando para lo que se viene".



Cabe recordar que la familia Ighani, además de ser pionera en traer el pistacho a Argentina, también planteó un modelo de desarrollo, propio de pequeños productores, que pueden invertir recursos gradualmente en el cultivo y proceso de agregado de valor del pistacho para el mercado nacional e internacional.



"Trabajamos desde ha más de un año en la primer máquina de desarrollo nacional que nos permite separar pistachos abiertos de cerrados, con toda la tecnología informática de los EEUU y el desarrollo de la matriz metalmecánica en Mendoza. Hemos trabajado en ampliar el diámetro de la misma a fin de poder mejorar el enganchado del pistacho y el rinde".



"El año próximo instalar nuevas maquinas y ampliar la superficie cubierta de procesamiento para poder ampliar la oferta de producto final", afirmó el empresario iraní agregando, "en cultivos los Ighani han desarrollado un programa de inversiones. Primero duplicaron la superficie cubierta de monte pistachero en la zona de Carpintería, pasando de unas 50 hectáreas a más de 100 y este año, avanzaron en la adquisición de una propiedad en el departamento 25 de Mayo; donde reemplazaran viñedos por bosque de pistacho".



"Ahora estamos avanzando en la compra de un vivero multiplicador de semillas en California a fin de obtener nuestras propias semillas certificadas, garantizando genéticamente el origen de las semillas, adquiriendo un vivero de prestigio con certificación y seguimiento de la Universidad de Fresno", explicó finalmente Ighani.



Los números de las inversiones